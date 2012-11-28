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Nihat Özdemir, Siirtspor yönetim kuruluna girdi

Siirt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen Genel Kurul seçiminde, kullanılan 65 oyun tamamını alan 10 kişilik yönetim listesi seçildi

28 Kasım 2012 20:27

 

Spor Toto 3. Lig, 1. Grup takımlarından Siirtspor'da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Uzun süre Fenerbahçe yönetiminde yer alan ve 3 Temmuz sürecinden sonra dinlenmek istediğini söyleyerek yeni yönetimde yer almayan Nihat Özdemir, Siirtspor yönetim kuruluna girdi. Öte yandan Medical Park Hastaneler Grubu sahibi Ethem Sancak da yeni yönetime seçilen isimler arasında oldu.
 
Aralarında iş adamları Ethem Sancak ve Nihat Özdemir'in de bulunduğu Siirtspor'un yeni yönetim listesinde, Zekeriya Batgı, Abdurrahman Tetik, M. Ali Şengöz, Alican Özkoyuncu, Ayhan Özgen, Mesut Altunç, M. Nedim Tekin ve Remzi Yıldırım yer aldı.
 
Seçimin ardından eski yönetim yeni yönetim kurulunu kutlayarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
 
Daha sonra Siirt Valisi Ahmet Aydın'ı ziyaret eden yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki günlerde kendi aralarında toplanarak görev bölümü yapacağı belirtildi.
 

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