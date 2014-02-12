Nihat Özdemir: Sabah ve atv satışı için 100 milyon dolar verdim ama...

Gazeteci İsmail Küçükkaya, iş adamı Nihat Özdemir'in Sabah ve atv satışı için 100 milyon dolar verdiğini söyledi.

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında işadamı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeyi anlatan Küçükkaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşamki konuşmasında yer alan ‘’Sabah ve atv satışı için havuz oluşturulmadığı’’ yönündeki açıklamasının ardından Nihat Özdemir ile telefonda görüştüğünü ve Sabah-ATV satışıyla ilgili sorular sorduğunu belirtti.

Küçükkaya’nın anlattığı o görüşme şöyle:

İsmail Küçükkaya: Sabah ve ATV’yi satın aldınız mı?

Nihat Özdemir: Hayır doğru değil.

İsmail Küçükkaya: Sabah ve ATV’nin yeni patronuna 100 milyon dolar verdiniz mi?

Nihat Özdemir: Evet verdim. Ama borç verdim.

İsmail Küçükkaya: Nasıl ispatlayacaksınız?

Nihat Özdemir: Her şeyi legal, her şeyi temiz yaptık. Ve karşılığında hisselerini aldım.

İsmail Küçükkaya: Sabah-ATV hissesi mi aldınız?

Nihat Özdemir: Hayır başka bir inşaattaki hisseleri aldık.

Başbakan Erdoğan ne demişti?

“Bir defa havuz diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bunu ben de merak ettim, sordum. Bunu siz uyduruyorsunuz. Ne havuzu ya? Şu anda burayla ilgili bu adımı atan firma sıradan bir firma değil. Bu ortağı olduğu firmada hisselerini kalkıp kendi amcasına devrediyor, satıyor. Bunun yanında 3 havalimanı ile alakalı oradaki hisselerini de bu havuza girenler diye ki onlar havuza girip ıslananlardan değil onu da bilin, oraya da hisselerini satmak suretiyle medya dünyasına giriyor. Atılan adım budur. Havuz mu bu?”