Nihat Özdemir: Kurun bulunduğu seviye ekonominin gereği değil, psikolojik; Berat Bey çok vizyoner bir sistemi hayata geçirdi

Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, yatırımın bir numaralı düşmanının faiz olduğunu belirterdek, "Şu an kurun bulunduğu seviye ekonominin gereği değil psikolojik, düşecektir" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir, Berat Albayrak'ın "çok vizyoner bir sistemi" hayata geçirdiği söyledi.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde...

Faiz ve dolar kurunda öngörünüz nedir?



"Merkez Bankası'nın yüksek faiz artırımları sonucunda dolar 7.20 TL'ye kadar düştü ama sonra yeniden 8 TL'nin üzerine çıktı. Ben kurun yine 7.20'lere kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Çünkü, bunun üzerindeki kurun ekonominin gereği değil psikolojik bir artış olduğunu görüyorum. Merkez Bankası başkanı açıklamalar yaparak piyasayı rahatlattı. Bu açıklamalarını sürdürürse biz yine istikrarı yakalarız.

15 Nisan'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz artışı beklemiyorum."

Merkez Bankası'nın son faiz artışı hakkında ne düşünüyorsunuz?



"Bizim ekonomide tek istediğimiz konu istikrarın sağlanmasıdır. İstikrar nedir? Neyi bekleriz? Döviz sepetinin stabilize olmasını, enflasyon ve faizin düşmesini isteriz. Faiz işadamı ve yatırımın bir numaralı düşmanıdır. Dövizdeki hareketlenme ve enflasyon da beni en çok rahatsız eden konulardan biri...



Eğer bir ülkede döviz, enflasyon ve faiz birbirine paralel hareket ederse sadece Türk işadamı değil yabancı işadamı da yatırım odaklı olur. Bunların içinde herhangi bir problem, yani üç ayaktan birinde herhangi birinde fazla hareket olursa bu yatırımcıları rahatsız eder."