Nihat Özdemir geri döndü!

T24 - Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş., bir süre önce istifa eden Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Nihat Özdemir'in görevine devam ettiğini borsaya bildirdi.



Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Nihat Özdemir'in görevine devam etmekte olduğunu yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz'' denildi. Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe Futbol Takımı'nı UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararının ardından yaşanan gelişmeler sırasında istifa ettiğini açıklamış, kulüp yönetim kurulu da yaptığı ilk toplantıda bu istifayı kabul etmemişti.