Nihat Özdemir: En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'da bir programa katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Özdemir harcama limitleri, seyirci konusu ve çok tartışılan VAR sistemi ile operatörlerin ofsayt çizgileri hakkındaki iddialara açıklık getirdi ve "En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'da yayınlanan "Be United" programına katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

TFF Bakanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimizin, UEFA'yla olan ilişkilerinden dolayı büyük cezaya çarptırıldıklarını gördük. Men edilecek kadar ceza aldılar. Trabzonspor, son anda şampiyonluğu kaçırdı, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı olmasına rağmen gidemedi" dedi.

"Gelir kaybı yüzde 30-35"

"Bu işin düzelmesi için adımlar attık. Harcama limitlerinin ne olduğunu kamuoyuna duyurduk. İlk yıl, %30 geçebilirsiniz dedik. Sonra, %15 dedik. Bu yıl hiçbir artış olmadan, ancak transfer yapabileceklerini kamuoyuna açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Kulüpler, pandemi döneminde neredeyse yüzde 30-35 civarında gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz büyük sıkıntıya düştüler. Biz bu yolda yürürken, TFF olarak tek başımıza karar alamıyoruz. TFF'nin bir sağlık kurulu, onun pandemi grubu var. Aldığımız her kararda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yapıyoruz"

"1 Nisan'dan sonra seyirci konusunda karar vermek istiyoruz"

"Bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımızla görüşüp, karar vermek istiyoruz. Bunun kararını, TFF tek başına alamaz. Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz, UEFA da bunu istiyor. 1 Nisan'da Fahrettin Koca'yla yapacağımız toplantıda, o maçın seyircili oynanması için istişare edeceğiz. PCR testi ya da HES kodu gibi uygulamalarla bu maçı seyircili oynatmak istiyoruz"

"En iyi VAR sistemini kurduk"

"Bu sene VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Netice olarak bizim tek isteğimiz, hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Her yıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum. En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum. Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor. Avrupa'nın beş büyük ligi ve Hollanda gibi ülkelerin de operatör hizmetlerini yapıyorlar. Biz de bunları düşünerek Hawk-Eye'ı seçtik. Hawk-Eye, Türkiye'den insanları seçerek, her türlü araştırmayı yaptı ve sınava soktu, burada da işe başlattı."

"6222'ye göre Başsavcılığa başvuru yaptık"

"Şampiyonlar Ligi maçlarında bile VAR odasına giden operatör arkadaşlarımız var. Bir kulübümüz, ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor dedi ve bunun bazı siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Saygı duyarım. Biz de bunları aldık, PFDK'ya götürdük. Hem de 6222'ye göre Başsavcılığa başvuru yaptık. Çünkü iddia büyük."

"Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili yüzde 0"

"Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili, yüzde 0'dır. Kararı veren, hakemdir. Yönetici arkadaşlarımız açıklamada bulundular, biz de açıklama yaptık. Arkadaşlarımız, ellerindeki belgeleri sadece yargıya değil, bize de vermeleri gerekiyor."

İstanbulspor da aradı

"Fenerbahçe'nin şampiyonluklar hakkındaki bir başvurusu oldu. Bu başvuruyu inceliyorlar, yakın zamanda tahmin ediyorum ki bir cevap verilecektir. Fenerbahçe'nin başvurusundan sonra İstanbulspor da beni aradı ve şampiyonlukları olduğunu söyledi. Biz, yayın gelirinden şampiyon sayısına göre pay veriyoruz. Bursaspor şu anda pay alıyor"