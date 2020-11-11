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Spor

Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması

"İnşallah anlaşma imzalayıp yolumuza devam edeceğiz"

11 Kasım 2020 18:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yakın bir zamanda anlaşma imzalayarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

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