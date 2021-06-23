Nihat Özdemir'den yabancı kuralı eleştirilerine yanıt: Böyle varsayıma dayalı iddialara sadece saçmalık derim; doğru bir karar aldık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralına gelen itiraz ve eleştirilere yanıt verdi ve “Böyle varsayıma dayalı iddialara sadece saçmalık derim. Hele bir uygulayalım, görsünler. Doğru bir karar aldık. Yararını göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, TFF Başkanı Özdemir'le yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı ve gündemle alakalı önemli notlarını okurlarıyla paylaştı. Şenol Güneş ile devam sinyali veren Özdemir, EURO 2020 başarısızlığını "yorgunluk" ve "talihsizlik" olarak nitelendirdi. Yeni 8+6 yabancı kuralına ilişkin olarak da konuşan Özdemir, "Doğru bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

Şenol Güneş görevde

“Katar 2022 Dünya Kupası eleme maçlarındaki pozisyonumuz grup liderliği. Şenol Hocamızla yoğun bir program uygulayacağız. Bizim için yeni hedef 1 Eylül’deki Karadağ maçıdır. Sonrasında Cebelitarık ve Hollanda maçları var. Bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası’na katılma hedefini son maça bırakmak istemiyoruz.”

“İtalya maçı takımımızı çok olumsuz etkiledi"

“İtalya maçı takımımızı çok olumsuz etkiledi. Çocuklar çok üzüldüler, sarsıldılar. O açılış maçını oynamak bir fikstür talihsizliğiydi. Sonrasında da her maça ağır baskı altında çıktılar.

Zeki, Yusuf ve Burak şampiyon takımın oyuncuları. Çağlar Premier League’de müthiş bir Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi verdi. Avrupa’da oynayan çocuklarımız başarılı bir sezon geçirdiler. Yorgunluk ve talihsizlik çok yıpratıcı oldu.”

"Oyun en büyük ders"

“Bizim ders almamız gereken konu oyunun kendisi. Dikkat edin, yere yığılıp kalan, çığlık atıp kıvranan oyuncu yok. Kandırmaca yok. Hakeme itiraz eden yok, centilmence konuşmak var. Hakemin başına toplanmak yok. Oyunun örnek alınacak yanları var. En başta da VAR uygulaması. Hakemlerle VAR odası çok gerektiğinde, çok az konuştular. Hatasız denecek kadar çok doğru kararlar verdiler. Hepimize herkese örnek uygulamalar gördük. Süper Lig’imizde de görelim”

"8+6 yabancı kuralı doğru karar"

Başkan’a 8+6 uygulamasıyla yerli oyuncu kalitesinin düşeceğini, Milli Takım’ın geleceğinin kararacağını söyleyenler de var, dedim “Böyle varsayıma dayalı iddialara sadece saçmalık derim. Hele bir uygulayalım, görsünler. Doğru bir karar aldık. Yararını göreceğimize inanıyoruz” dedi.

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Yeni yabancı kuralı nedir?

TFF tarafından alınan karara göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecek.