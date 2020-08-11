Nihat Özdemir'den Ali Koç'a: Ben Fenerbahçe Başkanı olsam imzayı atarım

Bankalar Birliği ile borç yapılandırması yapmadığı için Fenerbahçe’nin takım harcama limitinin düşük olduğuna dikkat çeken TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Ben Fenerbahçe Başkanı olsam, borç yapılandırmasına imzayı atar ve kulübü düzlüğe çıkartırdım” dedi.

TFF, 2020-21 sezonu takım harcama limitlerine itiraz eden 8 kulübün başkan ve yöneticileriyle dün Riva’da bir araya geldi. TFF adına başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüp Lisans Kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Antalyaspor ve Sivasspor’un temsilcileri hazır bulundu.

Hürriyet'in aktardığına göre üç saat süren zirvede kulüpler, itirazlarının gerekçesini anlattı. Buna karşın ağır eleştirilere hedef olan Kulüp Lisans Kurulu üyeleri kendilerini savunurken, TFF cephesinden dikkat çekici yorumlar geldi.

Toplantıda 154.4 milyon TL limitli Fenerbahçe ve 259 milyon TL limitli Beşiktaş’a karşın Galatasaray’ın 429 milyon TL’lik limitine dikkat çekilerek, “3 büyüklerin bütçeleri arasında bu kadar fark olmamalı. Bunun bir dengesi olmalı” görüşü ağırlık kazandı.

Bir diğer önemli talep de Kasımpaşa (69 milyon TL) ve Göztepe (79.8 milyon TL) gibi, borçları bulunmayan şirket kulüplerinden geldi. Her iki kulübün yetkilileri, “Borcu olmayan kulüplere neden limit koyuyorsunuz?” sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Buna karşılık Kulüp Lisans Kurulu üyeleri, “Sizinle ilgili yaşanan sorun teknik bir konu. Bunu görüşeceğiz” derken, iki kulübe haksızlık yapıldığı görüşünde birleşildi.

Koç cevap vermedi

Zirvede en çarpıcı diyalog Ali Koç ile Nihat Özdemir arasında yaşandı. Kurul üyeleri, Koç’a, "Limitiniz, borç yapılandırması yapmadığınız için düşük" dedi. Bu noktada devreye giren Özdemir, "Ben Fenerbahçe Başkanı olsam, borç yapılandırmasına imzayı atar ve kulübü düzlüğe çıkartırdım. Bu sayede limiti artırır ve takımı geçen yıl bile şampiyonluğa oynatırdım" dedi. Özdemir’in bu sözüne Koç cevap vermedi.

"Ödeyebileceğim bir anlaşmanın altına imza atmak istiyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takım harcama limitlerinin düşük çıkmasının 1 numaralı sebebi olduğu belirtilen ‘Bankalar Birliği ile borç yapılandırması anlaşması’na imza atmaması konusundaki kararlı tavrını dün de sürdürdü. Nihat Özdemir’in, “Sizin yerinizde olsam imzayı atardım” şeklindeki sözlerine cevap vermeyen Koç, toplantının bir başka bölümünde, yapılandırmaya neden karşı çıktığını şu sözlerle anlattı:



"Ben, ödeyebileceğim bir anlaşmanın altına imza atmak istiyorum. O anlaşmayı yaptığım an temerrüte düşüyorum. Ayrıca, ödeme vadesi de çok kısa. 5 yılda ödememiz mümkün değil, bu sürenin 10 yıla çıkarılması lazım."