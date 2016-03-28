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Ekonomi

Nihat Özdemir: 2013'ten bu yana hiçbir gelişme kaydedemedik, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi imkânsız!

Limak Holding Başkanı Özdemir: Gezi olayları olumsuz etkiledi

28 Mart 2016 10:34

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Maalesef, Türkiye 2013 yılından beri patinaj yapıyor. Hiçbir gelişme kaydedemedik. Kişi başı milli gelir bile 10 bin doların altına düştü. Şu an 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi imkânsız. Artık bu hedefler revize edilmeli” dedi.

Limak Holding dahil olduğu konsorsiyum ile birlikte başta İstanbul’da yapımı devam eden 3. Havalimanı projesinin yanı sıra çok büyük projeler yürütüyor. Bunlar arasında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara İçme Suyu II. Merhale Projesi, Gerede Sistemi, Tandoğan- Keçiören (M4) Metro Hattı, Ankara- Sivas Hızlı Tren Projesi, Kırıkkale-Yerköy Kesimi, Kahramanmaraş-Göksun 6. Bölge Hududu Yolu I. Kısım, Kahramanmaraş- Göksun 6. Bölge Hududu Yolu, II. Kısım ve Yusufeli Barajı ve HES projeleri bulunuyor.

 

"Gezi olumsuz etkiledi"

 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 29 Mayıs’ta başlayan Gezi olaylarının aldıkları ihaleleri olumsuz etkilediğini savunan Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Ardından yaşanan olaylar. 2014’te iki seçim, 2015’te iki seçim geçirdik. Sonunda 1 Kasım seçiminde tek parti iktidarı geldi. İktidardaki parti önemli hedefler koydu. Bizim önümüzü açacağını bekledik. Dünya da artık yavaş büyüyor. Bizim de ihracat ve ithalatımız yavaş ilerleyecek. Artık 300 milyar dolar ihracat yapmak çok kolay değil. Artık ihracat çeşidini değiştirmek gerekiyor. Yükte hafif pahada ağır ürünler ihraç etmemiz lazım. Bilişimin, dijitalin önünün mutlaka açılması gerekiyor. Sanayide 4.0 dediğimiz ikinci evreyi mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bunlar olmazsa bırakın 300 milyar doları, 200 milyar doları ancak yakalayabiliriz” dedi.

 

İhracat yüzde 10 düştü

 

Nihat Özdemir “2023 hedeflerini koyarken nüfusumuz 90 milyonu geçecek dedik. 500 milyar dolar ihracat, 750 milyar dolar ithalat hedefi koyduk. Kilogram başı ihracatımızı 1.5 dolardan 4 dolara çıkartmayı hedefledik. Turist sayısını 32 milyondan 64 milyona çıkartırız dedik. Kişi başı milli geliri 25 bin dolara çıkartmayı hedefledik. Bu hedefler kapsamında büyük projeleri devlet kasasından para çıkmadan yapmayı planlanıyor. Gebze’de 6 milyar dolar değerinde köprü projesi ihale edildi. 3. köprü ve 3. havalimanı ihalesi yapıldı. Kanal İstanbul, hızlı trenler, limanlar konuşuluyordu. Bu atmosferde yola çıktık” diye konuştu. İhracatın 2023’te 500 milyar dolara ulaşması için her yıl yüzde 15 artması gereken ihracat geçen yıl yüzde 10’dan fazla azaldı.

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