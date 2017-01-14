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Nihat Kazanhan'ın babası: Canım oğlum, yaşasaydın bugün 14 yaşındaydın...

Nihat Kazanhan 14 Ocak 2015'te polis tarafından öldürülmüştü

14 Ocak 2017 20:30

2015'te 12 yaşındayken polis tarafından vurularak öldürülen Cizreli Nihat Kazanhan'ın babası Mehmet Emin Kazanhan, sosyal medyada yayımladığı mesajda "Canım oğlum sensiz iki seneyi geride bıraktım. Bugün yaşasaydın 14 yaşındaydın. Sen kime ne yapmıştın?  Ne yapabilirdin daha 12 yaşındaydın" dedi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 12 yaşındaki Nihat Kazanhan, 14 Ocak 2015’te polis tarafından vurularak öldürüldü. Nihat’ı vurduğu görüntülerden tespit edilen özel harekat polisi M.N.G.’ye, “haksız tahrik altında olası kasıt ile suçu işlediği” gerekçesiyle 13 yıl 4 ay, tutuksuz yargılanan 3 polise ise “suçu bildirmeme” suçundan 5’er ay hapis cezası verdi.Tutuksuz yargılanan bir polis ise beraat etti.

Nihat Kazanhan'ın öldürülmesinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Babası Mehmet Emin Kazanhan, oğlu için medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı. Kazanhan, “Canım oğlum sensiz iki seneyi geride bıraktım. Bugün yaşasaydın 14 yaşındaydın. Sen kime ne yapmıştın?  Ne yapabilirdin daha 12 yaşındaydın. 6. sınıfta başarılı bir öğrenciydin. Senin okuman için gece gündüz yollardaydım. O sabah gitmiştim. En son seni uykuda gördüm. Bizden ne istidiler? Senin o nur yüzüne nasıl kıydılar canım oğlum? Allah senin hakkını ve senin gibi bütün masum çocukların hakını yerde bırakmasın” diye yazdı. 
 

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