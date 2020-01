Nihat Kazanhan davasında ceza indiriminin gerekçesi: Stres yoğunluğu yüksek, gösteriler...

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015 günü evinin önünde özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez'in açtığı ateş sonucu vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan cinayetine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.



Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, mahkeme heyeti, sanık polis Mehmet Nurbaki Göçmez’ye ilişkin aldığı kararda gittiği ceza indirimini şu gerekçelerle savundu:



“…maktulun sanığın bulunduğu araçlara ve yoldan geçen güvenlik güçlerine ait araçlara taş atan grubun içerisinde bulunduğu, o gün Cizre ilçesinde bazı milletvekillerinin katıldığı, stres yoğunluğu yüksek gösterilerin olduğu, maktulun bulunduğu grubu yönlendiren ve her an eyleme katılabilecek insanların olabileceği dikkate alındığında, sanığın maktul ve dahil olduğu grubun, bölge şartlarının da getirdiği bir tahriki altında eylemini gerçekleştiği kanaatine varılarak, hakkı ve nispeti oranında haksız tahrikten dolayı indirim yapılması yoluna gidilmiştir.”

'Bir daha suç işlemezler' izlenimi gerekçede

Heyet yine diğer 4 polisin aldığı cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ise, “sanıkların kişiliği ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda bir daha suç işlemeyecekleri yönünde mahkememiz de tam bir kanaat oluştuğu, atılı suçtan kaynaklı maddi bir zararın meydana gelmediği” gerekçesine dayandırdı.



‘Karar hukuka aykırı’



Gerekçeli kararda yer alan ceza indirimine dair sunulan gerekçelere tepki gösteren Kazanhan ailesi avukatı Filiz Ölmez ise, 12 yaşındaki bir çocuğun evinin önünde oynarken kimseyi tahrik edemeyeceğini ifade etti. Hem verilen karar, hem de açıklanan gerekçesini kabul etmeyeceklerini söyleyen Av. Ölmez, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.



“Bölge şartları haksız tahrik sayılamaz” diyen Ölmez, “Haksız tahrik indirimi olay anında sanıkla müşteki arasındaki doğrudan gerçekleşen temastan kaynaklı sebeplerle uygulanır” diye konuştu.



‘Haksız tahrik’ indirimi ile 13 yıl ceza

Kazanhan’ın ölümüyle ilgili tutuklu özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez ve tutuksuz sanıklar komiser yardımcısı U.İ., özel harekat polisleri H.V., O.Ç. ve G.T.’nin yargılandığı Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 11 Kasım’da karar çıkmıştı.



Mehmet Nurbaki Göçmez, ‘haksız tahrik altında olası kasıt ile suçu işlediği’ gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulanarak 13 yıl dört aya düşürülmüştü.