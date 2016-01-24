Nihat Kahveci'den Rizespor - Fenerbahçe maçının hakemine sert eleştiri: Hakem şaka yaptı!

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında çalınan penaltı düdüklerine sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Kahveci, ilk pozisyon için "Hakem şaka yaptı. Kaç kişi penaltı der bu pozisyona" dedi

Kadıköy'deki 90 dakikanın ilk devresinde hakem Deniz Ateş Bitnel'in çaldığı iki penaltı düdüğünün de yanlış olduğunu iddia eden Kahveci, Twitter'dan attığı mesajlarla eleştirilerde bulundu.

İlk penaltı sonrası, "Hakem şaka yaptı. Kaç kişi penaltı der bu pozisyona" yorumu yapan Kahveci, ikinci penaltı sonrası ise kinaye yaptı.

Nihat Kahveci, ikinci mesajında, "Ceza sahası içinde futbolcuların kollarını bağlamak lazım galiba... Koşamasınlar penaltı da olmaz böylece" diyerek, cümlesinin sonuna gülücük ikonu koydu.