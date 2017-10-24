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Spor

Nihat Kahveci’den Negroda’ya: 3-5 gol at bari

Negroda taraftara sezon başında 35 gol sözü vermişti

24 Ekim 2017 13:31

Nihat Kahveci, Tivibu Spor’da yayınlanan programda Alvaro Negredo’ya ağır eleştiriler yaptı. ‘’Cenk atıyor mütevazi konuşuyor sen daha gelmeden 35 gol atacağım diye konuşuyorsun 3-5 gol at bari’’ diye konuştu.

Nihat Kahveci’nin açıklamaları şöyle:

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’nde o kadar gol atıyor ve maçtan sonra mütevazı konuşuyor. Sen dakika bir Türkiye’ye gelip 35 gol atacağım diye imza atıyorsun. 35’in arasına virgül koyup 3,5 gol at bari. 35 istemiyorum yani. Valencia’da seyirciler Negredo’yu ıslıklıyorlardı. Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar’dan sonra Negredo, Beşiktaş’ın santrforu olamaz. Gol de atsa Beşiktaş’ın santrforu değil.

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