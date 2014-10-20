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Spor

Nihat Kahveci ve eşi tek celsede boşandı

Kariyerini Avrupa'da sonlandıran Nihat Kahveci, 11 yıldır evli olduğu Pınar Kaşgören'le boşandı

20 Ekim 2014 21:34

Türk futbolunun önemli isimlerinden Nihat Kahveci ile eşi Pınar Kahveci'nin 11 yıllık evlilikleri tek celsede sona erdi.

Futbolla'nın haberine göre; 2003 yılında Pınar Kaşgören ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlenen Kahveci ailesinin, bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocukları var. Kahveci çifti kendi aralarında anlaşıp yollarını ayırma kararı aldılar.

Eşi Pınar ile boşanmasının ardından Türkiye'ye geri döneceği öğrenilen Nihat Kahveci'nin bundan sonra kariyerine nasıl şekilde devam edeceği merak konusu.

 

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