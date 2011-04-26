-NİHAT KAHVECİ ÖZÜR DİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Nihat Kahveci, Konyaspor maçı sonrası bir basın mensubuyla yaşadığı tartışmayla ilgili olarak, ''Böyle bir olayla gündeme geldiğim için tüm spor kamuoyundan özür diliyorum'' dedi. Nihat Kahveci, dünkü olayın kesinlikle basına karşı yapılmış bir şey olmadığını belirterek, ''13-14 senelik futbol kariyerimde bugüne kadar böyle polemiklerle gündeme gelmedim. Bugüne kadar hep futbolumla gündeme geldim. Böyle bir olayla gündeme geldiğim için tüm spor kamuoyundan özür diliyorum'' diye konuştu. Kötü oynamasını, futbolunu herkesin eleştirebileceğini anlatan Nihat, ''Ben bu tür eleştirilere açığım. Ancak hassas olduğum başka konularda yapılan eleştiriler, kazandığım paranın haram olduğunun söylenmesi sabrımı taşırdı. Bu kişi Beşiktaş'a geldiğim günden beri maddiyat konusunda eleştiriler yaptı. Bu konudaki hassasiyetimin en büyük nedeni de 3-4 yıl önce yaşamış olduğum bir olaydır. O olay, beni çok etkilemiştir. Yine de böyle bir olayla gündeme geldiğim için üzgünüm'' ifadelerini kullandı. Deneyimli oyuncu, tartıştığı basın mensubunu kesinlikle tehdit etmediğini belirterek, ''O kişi, benim kendisini tehdit ettiğimi iddia ediyor. Benim kesinlikle o kişiye karşı bir tehdidim olmadı. Sadece bana karşı yazdığı eleştiriler nedeniyle, o zamanki sinirli halimle tepkide bulundum ve kötü bir söz söylemedim. Beni tanıyanlar bilir. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Ayrıca, ben saha içinde Quaresma ile tartıştığımda, bu kişi yanındakilere 'Keşke Quaresma iki tane patlatsaydı' demiş'' şeklinde konuştu. Nihat, Konyaspor maçında takım arkadaşı Ricardo Quaresma ile yaşadığı tartışmayla ilgili olarak da ''Bunlar saha içinde, futbolun içinde olan şeyler. Zaten Quaresma golü attıktan sonra da ilk kutlayan ben oldum. Aramızda hiçbir sorun yok'' dedi.