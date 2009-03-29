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Spor

Nihat Kahveci: Golü yiyince moralimiz bozuldu

29 Mart 2009 02:00


Milli futbolcu Nihat Kahveci, İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak için çıkan bir takımımız vardı. 60. dakikada pozisyon sayısı çok olan takım bizdik. Golü yedikten sonra moral bozukluğu yaşadık" dedi. 

Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Nihat, "Son Avrupa Şampiyonu'na yenildik. Herkes gördü ki sahaya kazanmak için çıkan bir takımımız vardı. Dakika 60'da korner sayısı, pozisyon sayısı çok olan takımdık. Golü yedikten sonra moral bozukluğu yaşadık. Duran toptan yemek kötü oldu. Keşke yenemesek de berabere kalsaydık. İnşallah evimizde galip gelirsek bunu telafi ederiz" diye konuştu.

İspanya gibi bir rakibe karşı oynamanın zorluğuna dikkat çeken Nihat Kahveci, "İspanya takımı topa çok iyi sahip olmayı bilen bir takım. Normal olarak dakikalar ilerledikçe biraz fizik olarak düşüş oldu. Bugün gerçekten en kötü ihtimalle berabere kalabilirdik. Bir tanesi de benim pozisyonumdu. Çünkü burada oynayan biri olarak biliyorum ki İspanya'ya karşı burada oynamak kolay değil. Bence herkesin keyif aldığı bir maç oldu. İkinci yarı daha iyi oynamak isterdik ama maalesef olmadı" dedi.

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