-Nihat Kahveci, futbolu bıraktı İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Geçen sezon Beşiktaş formasını giyen Nihat Kahveci, faal futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Nihat Kahveci, futbol hayatına son noktayı koyduğunu belirterek, ''Bugün faal profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama kararımı değerli kamuoyuyla paylaşmak isterim'' dedi. Uzun yıllar önce Esenler Spor Kulübü'nün altyapısında başladığı ve profesyonel futbol yaşamına adım attığı Beşiktaş Kulübü'nde kısa sürede yaşadığı yükseliş sonrası; sırasıyla Real Sociedad, Villareal ve daha sonra yuvası gibi gördüğü Beşiktaş'a geri dönüşünün, profesyonel futbol kariyerinin kısaca özeti olduğunu dile getiren Kahveci, şunları söyledi: ''Futbol kariyerim süresince layık görüldüğüm dönemlerde genç milli takımlar ve A Milli Takım'a gerekli özen, saygı, onur ve şerefimle hizmet ettiğime inanıyorum. Kariyerim boyunca formasını terlettiğim kulüplerde, inişler ve çıkışlar ile birlikte başarılı, güzel günler yaşadım. Ülkemi milli takımlar forması altında olduğu kadar, yurt dışındaki kariyerim boyunca gerekli şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Kariyerim boyunca birlikte çalıştığım TFF başkan ve yöneticilerine; kulüp başkanlarına ve yöneticilerine; teknik direktör ve yardımcı hocalarıma; kulüp çalışanlarına; futbolcu ağabeylerim, kardeşlerim ve arkadaşlarıma; tüm değerli basın mensubu yöneticilerine ve çalışanlarına; formasını terlettiğim kulüplerin taraftarlarına ve özellikle desteğini ve sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen Beşiktaş taraftarına, camiasına ve benden desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen tüm spor camiası bireylerine en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca hiçbir şart ve koşul gözetmeksizin her daim bana destek olan ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eşim ve aileme sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum.'' Bu arada Nihat Kahveci, geçtiğimiz günlerde vefat eden KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lefter Küçükandonyadis ve milli kayakçı Aslı Nemutlu için başsağlığı dileğinde bulunarak, ''KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, Türk futbolunun 'Ordinaryüs' lakaplı efsanevi futbolcusu değerli büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis ve milli kayakçı kardeşimiz Aslı Nemutlu'nun aramızdan ayrılışları ile ilgili üzüntümü paylaşmak isterim. Allah rahmet eylesin, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim'' ifadelerine yer verdi.