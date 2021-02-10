Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu'na seslendi: İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen ve Kadıköy'de bu sezonki beşinci resmi yenilgisini alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-lacivertlilerin dün kupada elendiği maçın ardından açıklama yapan eski futbolcu Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu'na seslenerek "İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz" dedi.

Sarı lacivertlilerin oyun olarak da geriye gitmesi taraftarları endişeye sevk ederken sosyal medyadan farklı reaksiyonlar da geldi.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a karşı aldığı yenilgi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda ett. Sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin'le birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu, düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.

"Emre yerinde olmak istemezdim"

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabında sarı lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci, çarpıcı iddialarda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti.

Nihat Kahveci, arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek "İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz'" ifadelerini kullandı.

Kahveci'nin sözleri şöyle;

"Emre Belözoğlu yerinde olmak istemezdim. Görevini yap bu futbolu izle misali. Çok üzgündür. Turu geçse de Sevgili Erol Bulut bilemiyorum kaç Fenerbahçe taraftarını memnun eder. Harun hata yapmaya çıkmış gibi oynadı. Szalai ‘ye ayak uyduramadılar."