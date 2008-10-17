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Spor

Nihat kadroda yok!..

İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Nihat Kahveci, sakatlığı nedeniyle Espanyol maçının kadrosunda yer alamayacak.

17 Ekim 2008 03:00


İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Nihat Kahveci, sakatlığı nedeniyle Espanyol maçının kadrosunda yer alamayacak.


Yaşadığı sakatlıklarla birçok kez gündeme gelen milli futbolcu Nihat Kahveci, takımı Villarreal'in Espanyol'la yapacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.

Villarreal Kulübü'nden yapılan açıklamada, yıldız forvetin, Cumartesi günü Espanyol ile deplasmanda yapılacak maçta, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

Bu maça, Nihat'ın yanı sıra orta saha oyuncuları Sebastian Eguren ve Ariel Ibagaza'nın da çıkamayacağı kaydedildi.

ATLETICO MADRİD
Atletico Madrid, Arjantinli forvet oyuncusu Sergio Aguero'nun sağlık durumundan endişeli.

2010 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri için Arjantin'de bulunan Aguero'nun, sakatlığı nedeniyle Madrid'e hala dönmemesi takımda endişe yarattı.

Bir süredir tedavi gören Uruguaylı Diego Forlan ve Fransız forvet Florent Sinama Pongolle'un ise Cumartesi günkü Real Madrid maçında oynayabileceği belirtildi.

REAL MADRİD
Geçen sezonun La Liga şampiyonu Real Madrid'in oyun kurucusu Guti ve orta saha oyuncusu Mahamadou Diarra, devam eden sakatlıkları nedeniyle cumartesi günü Atletico Madrid ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

BARCELONA
Barcelona'nın, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalan Belaruslu orta saha oyuncusu Aleksandr Hleb, Pazar günü Athletic Bilbao ile deplasmanda yapılacak maça çıkabilecek.

İzlandalı forvet oyuncusu Eidur Gudjohnsen'in ise milli takımdan sakat döndüğü ve bu maç ile Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Basel ile yapılacak deplasman maçında yer alamayacağı belirtildi.

SEVILLA
Sevilla'nın sakatlıktan kurtulan Brezilyalı hücum oyuncusu Luis Fabiano'nun, pazar günkü Almeria karşılaşmasında oynayabileceği, Malili forvet Frederic Kanoute'nin, İspanyol kanat oyuncusu Diego Capel'in, Uruguaylı hücum oyuncusu Ernesto Chevanton ve Sınp savunma oyuncusu Ivica Dragutinovic'in ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta yer alamayacakları kaydedildi.

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