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Nihat Hatipoğlu: Sahip olduğum mekan 35 odalı, butik oteldir

Profesör Nihat Hatipoğlu, Sultanahmet'te sahibi olduğu otelin 2010 yılında satın alındığını ve kamuya ait arazi olmadığını söyledi

10 Aralık 2014 20:14

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hakkında İstanbul Sultanahmet’te sahibi olduğu otelin kaçak olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Nihat Hatipoğlu’nun açıklaması şöyle: "Sahip olduğum mekan 35 odalı küçük bir butik oteldir. Bu yer 2010 yılında satın alınan bir handan dönüştürülmüştür. Bu han alındığında 4 katlıydı, bugün de 4 katlıdır.

Herhangi bir kaçak kat ilavesi olmamıştır. Kamuya ait olduğu iddia edilen 55 metrekarelik bina (şu an boş arazi) Mehmetçik Vakfı’na ait bir bina olup, söz konusu vakıf bu binayı 3 yıl önce ihale ile satmıştır. Söz konusu şirketten burayı 1 yıl önce satın aldım. Alanı, satanı ve tapusu belli bir arazidir, kamuya ait bir arazi değildir.”

 

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