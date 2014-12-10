Nihat Hatipoğlu: Sahip olduğum mekan 35 odalı, butik oteldir

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hakkında İstanbul Sultanahmet’te sahibi olduğu otelin kaçak olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Nihat Hatipoğlu’nun açıklaması şöyle: "Sahip olduğum mekan 35 odalı küçük bir butik oteldir. Bu yer 2010 yılında satın alınan bir handan dönüştürülmüştür. Bu han alındığında 4 katlıydı, bugün de 4 katlıdır.



Herhangi bir kaçak kat ilavesi olmamıştır. Kamuya ait olduğu iddia edilen 55 metrekarelik bina (şu an boş arazi) Mehmetçik Vakfı’na ait bir bina olup, söz konusu vakıf bu binayı 3 yıl önce ihale ile satmıştır. Söz konusu şirketten burayı 1 yıl önce satın aldım. Alanı, satanı ve tapusu belli bir arazidir, kamuya ait bir arazi değildir.”