Nihat Hatipoğlu: Din dersi zorunlu olmalı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanahmet’te sahibi olduğu otelin kaçak olduğu yönündeki haberlerle tartışma konusu olan İlahiyatçı yazar Prof. Nihat Hatipoğlu, ‘‘din dersinin okullarda okutulmasının hatta zorunlu olması gerektiğine bütün yüreğimle iman ediyorum’’ dedi.

Esra Elönü’nün hazırlayıp sunduğu Arafta Sorular’a katılan Nihat Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu son günlerde tartışılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin okullarda zorunlu olup olmaması konusunu değerlendirdi. ‘‘Din eğitimi ayrı şey, dini ibadete zorlamak ayrı şey’’ diyen Hatipoğlu, birçok ailenin din eğitimini veremeyecek olduğunu ve bu eğitimin okullarda verilmesini söyledi.

Hatipoğlu, dini eğitiminin okullarda zorunlu olması gerektiğini şu sözlerle anlattı: ‘‘Çocuklar 10 yaşında kırmadan dökmeden namaza teşvik edilmeli. Ben her çocuğa din dersinin mecburi kılınmasından yanayım. Eğer aile verecek olsaydı, din dersinin mecburi kılınmasını istemezdim. Çünkü önemli olan dini öğretmek. Okul vermiş veya aile vermiş önemli değil. Ama birçok aile (din eğitimini) vermeyecek. Ve o çocuk ilerde savrulabilecek. Din eğitimi ayrı şey, dini ibadete zorlamak ayrı şey. Din dersinin okullarda okutulmasının hatta zorunlu olması gerektiğine bütün yüreğimle iman ediyorum. Niye iman ediyorum? Mesela Osmanlıca konusunda o kadar baskıcı ve abartılı bir dil kullanmadım. Dil de öğrenilirse güzel olur, hoş olur, hiçbir zarar gelmez diyorum. Ama din dersinin zorunluluğu konusunda son derece keskin ve net konuşuyorum. Çünkü ‘çocuklarınıza dini öğretin’ diyor, Hz. Peygamber.’’