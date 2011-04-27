Nihat: Hatalıyım beni bırakın

T24 -

2. Üzülmez vakası



‘Ben de insanım'



Konya deplasmanında sahada Quaresma’yla tartışan, maç sonunda da gazeteci Turgay Demir’le kavga eden Beşiktaş’ın yıldızı Nihat Kahveci radikal bir karar alıp takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından yönetimle bir durum değerlendirmesi yapan yıldız futbolcu “Ben çok istememe rağmen bir türlü istediğim seviyeye gelemedim. Üzülerek söylüyorum ki başarılı olamadım. Bu olayda da hatalıyım. Bir yıl daha sözleşmem var. Ancak benden bonservis istemeyin ve gitmeme müsaade edin” önerisinde bulundu.Villareal'e 4 milyon 250 bin Euro bonservis ödenerek alınan, geçen sezon 3.5, bu yıl da 2.5 milyon Euro ödenen Nihat ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi de bu teklife olumlu bakıyor. Konya’da yaşanan tatsız olaya rağmen Beşiktaşlılık duruşunu bozmayan Nihat, Üzülmez gibi takımdan ayrılan ikinci oyuncu olacak.Konya'daki olaydan pişman olduğunu belirten Nihat, yaşananların iç yüzünü VATAN’a anlattı. Yumruk atmaya çalıştığı Demir’i kendisini hedef göstermekle suçlayan tecrübeli futbolcu şu sözlerle kendini savundu:“İKİ sezondur takımıma bir şey veremediğim için elbette üzülüyorum. Her kötü oynadığımda hemen kazandığım para konuşuluyor. Ancak şu unutulmasın ki, kimse beni zorla bu takıma getirmedi, kimse zorla para vermedi. Evime 2 yıl önce hırsız girdi. Eşim ölümlerden döndü. O adam şimdi hapiste. Ve sürekli benim aldığım para yazılıyor. Hedef gösteriliyorum.Allah korusun bana ya da aileme bir şey olursa bunun vebalini kim ödeyecek? Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Benim söylediklerim ve yaptıklarımdan dolayı o şahıs (Tugay Demir) hakkını mahkemede arayacakmış. En doğal hakkı, elbette gidebilir. Çıkarız hakimin karşısına varsa bir hatamız cezamızı çekeriz.

BEN 14 yıldır top oynuyorum. Düzenli bir aile yaşantısı olan birisiyim. Yaptıklarım ortada. Bir olayla bunlar silinecek değil herhalde. Hiç kimseyle bir alıp veremediğim yok... Ama her fırsatta aldığım paranın yazılmasından rahatsızım. Taraftarlarımız benim takıma katkı yapmadığım için üzgün olduğumun farkındadır. Evet belki benim tepkim aşırı oldu, doğru biçimde de değildi ama ben de insanım ve bir sınırım var. Bu yeni bir şey değil. O şahıs sürekli olarak böyle şeyler yazıyor. Bugüne kadar hep futbolumla gündeme geldim. Böyle bir olayla gündeme geldiğim için tüm spor kamuoyundan özür diliyorum.”





Bu arada Nihat’la ilgili kararın bugünkü yönetim kurulu toplantısında verilmesi bekleniyor.









