Nihat Genç'in iddiası: Ramiz karakteri aslında Fethullah Gülen

Oda TV yazarı Nihat Genç, bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran 'Ezel' dizisinde FETÖ'nün gizli mesajlarının saklı olduğu iddiasında bulundu. Genç bir okuyucunun kendisine diziyle ilgili olarak mesaj yolladığını kaydederek, "Ezel dizisi bir FETÖ'cülük nedir ne değildir gizli mesaj şifre nedir ne değildir konusunda sinema ve iletişim bölümlerinde ders diye okutulmalı" diye yazdı.

Kaleme aldığı yazıda "Kafanızı karıştırmamak için ve konuyu boğmamak için sadece belli başlı gizli işaretlerden bir kaç tanesini verelim" diyen Genç, diziden çeşitli kesitler paylaştı.

Oda TV'deki yazının ilgili bölümü şöyle:

1- Kenan İmirzaoğlu'nun olduğu bir sahnede ve defalarca gösteriliyor duvarda FETÖ'nün maskı asılı duruyor. Üstelik maskı incelediğinizde bu maskın FETÖ'nün yüz kalıbından birebir aslına uygun aynen alınmış olma ihtimalini düşünüyorsunuz.

2- Haluk Bilginer'in öldürülme sahnesinde yakın planda Haluk Bilginer'in yüzü gölgelenmiş ve birebir ATATÜRK'e benzetilmiş. Bir reklam filminde daha önce de Atatürk'ü oynayan Haluk Bilginer'in yüzü şaşırtıcı derecede tıpkısının aynısı Atatürk'e benzetiliyor ve o an öldürülüyor.

3- 'Yeğen' diye konuşan Ramiz-Tuncel Kurtiz'in aslında FETÖ olduğu bir çok sahnede ayrıntılarıyla işlenmiş, şeker hastası olduğu söyleniyor, FETÖ'nün baba adı Ramiz ana adı Rabia alenen veriliyor.

4- Tuncel Kurtiz'in Hasan Sabbah'la ilgili o meşhur konuşması, sultanı korumalarıyla tehdit ediyor, en yakınındayız kelleni her an alabiliriz, şeklinde bir hikaye. Ezel dizisinden geriye kalan en meşhur sahne bu.

5- Galatasaraylı Can Kıraç'la ilgili tuhaf göndermeler gırla gidiyor, bir yerde üstünde CAN yazan bir kart vizit, diğer sahnede Galatasaray'ın Osmanlı dönemi amblemli bir yüzük hediye ediliyor ve sonra bir tehdit cümlesi.

6- Kahramanlardan birinin adı SEKİZ, diğerinin adı, TEMMUZ. 15 Temmuz'u yaşamamış olsaydık bu tuhaf isimler çok da dikkat çekmeyecekti. Bir büyük iddiaya göre NATO Toplantısı yüzünden 8 Temmuzda yapılması planlanan darbe 15 temmuza çekilmiş.

Şöyle düşünün darbeden beş yıl önce bir dizi çekiliyor ve kahramanların birinin adı Sekiz diğerinin adı Temmuz.

Ve dizide on yılda bir darbeler yapıldığı vurgusu imalı şekilde ve tehditvari söyleniyor.

7- Yine 15 Temmuz akşamı FETÖ'cüler Köprüyü tutmamış olsaydı bazı tuhaf sahneleri anlamayacaktık, şöyle bir sahne, derin devlet imalı bir karakter (ki muhtemel meşhur Yeşil göndermesi okunuyor) köprüye götürülüyor ve başına silah dayanıp soyunması isteniyor, soyunuyor ve ama başında sadece asker şapkası kalıyor.

15 Temmuz gecesi bu sahneyi yaşadık ama bu sefer üniformaları soydurulan FETÖ'cüler oldu, kime niyet kime kısmet, yani başında asker şapkalı olanlar soydurulup öldürülecekti, çok manidar sahneler.

8- Ve final. Sızıntı Dergisi'nin meşhur bir kapağında bahara-dışarıya doğru açılan bir kapı vardır. Filmin son sahnesi Sızıntı Dergisi'nin bu dışarıya açılan kapı görüntüsüyle biter.

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