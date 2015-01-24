Nihat Ergün'ün sahte diplomayla TÜBİTAK'a giren yakını maaşları geri ödeyecek

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yeğeni ile evli olan ve sahte diplomayla TÜBİTAK’ta işe girdiği iddiasıyla tutuklanan eski Kamu Sertifikasyon Yöneticisi Hasan Başaran’ın, bugüne kadar aldığı paralar araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Savcı, MASAK’a yazı yazarak, Başaran’ın aldığı ücretleri nelere harcadığının belirlemesini istedi. Başaran’ın sahte diploması sayesinde devletten aldığı maaşların da geri alınacağı belirtildi.

Nasıl müdürlük yaptı

TÜBİTAK’taki cemaat yapılanması iddialarıyla ilgili olarak sürdürülen soruşturmada, Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin yöneticisi Hasan Başaran, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ile yüksek lisans diplomalarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine 16 Ocak 2014’de ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, savcı Serdar Coşkun tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 7 yıl Kocaeli Belediyesi’nin şirketi KENT KONT’ta müdürlük görevi yapan ve daha sonra TÜBİTAK’a atanan Başaran’ın bugüne kadar aldığı paraların araştırılması için MASAK’a yazı yazıldı. Savcı Coşkun, Başaran’ın aldığı ücretleri nelere harcadığının da tespit edilmesini istedi. Ayrıca Başaran’ın sahte diploması sayesinde devletten aldığı maaşların da geri alınacağı belirtildi. Savcılık, Kocaeli Belediyesi’ne bir yazı yazarak, Başaran’ın sahte diploma ile KENT KONT isimli şirkette nasıl yıllarca müdürlük yaptığı konusunda da bilgi istedi.

Bedelliyi sordu

Savcı Coşkun, sahte diploması sayesinde kısa dönem askerlik yaptığı anlaşılan Başaran için bağlı bulunduğu Kocaeli’deki Askerlik Şubesi’ne de bir yazı yazarak, nasıl kısa dönem askerlik hizmetinden yararlandırıldığını da sordu. Başaran’ın sorgusunda, Savcı Coşkun ile ilginç bir diyalog yaşadığı ortaya çıktı. Buna göre Savcı Coşkun, sahte diploması sayesinde askerlik görevini Polatlı’daki Topçu ve Füze Komutanlığı Okulu’nda kısa dönem yaptığını hatırlatarak, “Senin askerliğin de bu durumda kabul edilemez. Sana yaylalar görülüyor” dedi. Hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtilen Başaran da bunun üzerine “Bedelliden yararlanır mıyım” diye sordu.

2’nci tutuklama

Başaran’ın tutuklanmasından önce TÜBİTAK’a uzman olarak alınan Cevdet Aydın da sahte diploma nedeniyle aynı suçlamalarla 25 Aralık 2014’de tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aydın’ı Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden ‘mezun gibi’ gösteren diplomasının, Ankara 3. Noteri tarafından onayladığı açığa çıkmıştı.