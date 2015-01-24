T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nihat Ergün'ün sahte diplomayla TÜBİTAK'a giren yakını maaşları geri ödeyecek

Bakan Ergün, 'Bizim damat sahtekar çıktı' demişti

24 Ocak 2015 11:44

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yeğeni ile evli olan ve sahte diplomayla TÜBİTAK’ta işe girdiği iddiasıyla tutuklanan eski Kamu Sertifikasyon Yöneticisi Hasan Başaran’ın, bugüne kadar aldığı paralar araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Savcı, MASAK’a yazı yazarak, Başaran’ın aldığı ücretleri nelere harcadığının belirlemesini istedi. Başaran’ın sahte diploması sayesinde devletten aldığı maaşların da geri alınacağı belirtildi.

 

Nasıl müdürlük yaptı

 

TÜBİTAK’taki cemaat yapılanması iddialarıyla ilgili olarak sürdürülen soruşturmada, Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin yöneticisi Hasan Başaran, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ile yüksek lisans diplomalarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine 16 Ocak 2014’de ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, savcı Serdar Coşkun tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 7 yıl Kocaeli Belediyesi’nin şirketi KENT KONT’ta müdürlük görevi yapan ve daha sonra TÜBİTAK’a atanan Başaran’ın bugüne kadar aldığı paraların araştırılması için MASAK’a yazı yazıldı. Savcı Coşkun, Başaran’ın aldığı ücretleri nelere harcadığının da tespit edilmesini istedi. Ayrıca Başaran’ın sahte diploması sayesinde devletten aldığı maaşların da geri alınacağı belirtildi. Savcılık, Kocaeli Belediyesi’ne bir yazı yazarak, Başaran’ın sahte diploma ile KENT KONT isimli şirkette nasıl yıllarca müdürlük yaptığı konusunda da bilgi istedi.

 

Bedelliyi sordu

 

Savcı Coşkun, sahte diploması sayesinde kısa dönem askerlik yaptığı anlaşılan Başaran için bağlı bulunduğu Kocaeli’deki Askerlik Şubesi’ne de bir yazı yazarak, nasıl kısa dönem askerlik hizmetinden yararlandırıldığını da sordu. Başaran’ın sorgusunda, Savcı Coşkun ile ilginç bir diyalog yaşadığı ortaya çıktı. Buna göre Savcı Coşkun, sahte diploması sayesinde askerlik görevini Polatlı’daki Topçu ve Füze Komutanlığı Okulu’nda kısa dönem yaptığını hatırlatarak, “Senin askerliğin de bu durumda kabul edilemez. Sana yaylalar görülüyor” dedi. Hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtilen Başaran da bunun üzerine “Bedelliden yararlanır mıyım” diye sordu.

 

2’nci tutuklama

 

Başaran’ın tutuklanmasından önce TÜBİTAK’a uzman olarak alınan Cevdet Aydın da sahte diploma nedeniyle aynı suçlamalarla 25 Aralık 2014’de tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aydın’ı Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden ‘mezun gibi’ gösteren diplomasının, Ankara 3. Noteri tarafından onayladığı açığa çıkmıştı.

 

ETİKETLER

nihat ergünbakandamatmaaştübitaksahte diplomahaber

İlgili Haberler

Palaz, gözaltından önce konuştu: Sahte diplomayla TÜBİTAK’a giren bakanın akrabasıydı

Hasan Palaz: Kriptolu telefonların güvenliği ile ilgili Hakan Fidan’a brifing verdim

Eski Bilim Bakanı Nihat Ergün: Diplomadan haberim yoktu, bizim damat sahtekâr çıktı

'Benim bakanlık yaptığım dönemde TÜBİTAK’ta işe başladı, ama...'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24