Nihat Ergün: İnsanlar kitap yazdığı için gözaltına alınamaz

T24 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “Ergenekon” soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin gözaltına alınmasını değerlendirirken, “İnsanlar ne kitap yazdığı için ne hükümeti eleştirdikleri, hükümet karşıtı söylemlerde bulundukları için gözaltına alınmazlar” dedi.

Bakan Ergün, katıldığı Erkunt Traktör'ün 10 bininci traktörünün hattan indirilmesi töreninden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Ergenekon” soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin gözaltına alınmalarını ve basın özgürlüğünün tehdit altında olduğuna ilişkin yorumları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Bakan Ergün, savcıların hangi nedenle bir gözaltı kararı aldıklarını ve kişileri sorguladıklarını bilmediklerini, bunun nedeninin de soruşturmanın gizlilik esasına göre yürütülmesi olduğunu söyledi.

Kamuoyundaki tartışmalarda, bu insanların kitap yazdıkları için konuştukları ya da hükümet muhalifi birtakım beyanlarda bulundukları için gözaltına alındıklarının ifade edildiğini belirten Ergün, böyle bir yaklaşımı kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

İnsanların ne kitap yazdıkları ne de hükümeti eleştirdikleri, hükümet karşıtı söylemlerde bulundukları için gözaltına alınamayacaklarını söyleyen Ergün, “böyle bir nedenle gözaltına alınma olabilir mi?” dedi. Bakan Ergün, şöyle devam etti:

“Soruşturmanın gizliliği çerçevesinde kim hangi ön delillere dayanarak bir arama işlemine, bir gözaltı işlemine tabi tutulmuştur. Bu bilinmeden yapılan yorumlar bence eksik yorumlar olur. Bu gibi durumlarda kişilerin yüzlerine karşı hangi nedenle gözaltına alındıkları, eğer mahkemeye sevk ediliyorlarsa niçin sevk edildikleri ya da tutuklanıyorlarsa hangi nedenle tutuklandıkları söylenmektedir. Bu söylenenler çerçevesinde, deliler çerçevesinde konuyu değerlendirmek lazım.”

Daha önce de birçok kişiyle ilgili bu tür tartışmalar olduğunu ve sonunda mahkemelerin tutuklama kararı verdiğini belirten Ergün, iddianameler yazıldıktan sonra konunun farklı bir mecraya girdiğini, bu sefer de tutukluluk sürelerinin uzunluğunun tartışılmaya başlandığını söyledi. Ergün, insanların çok uzun süre tutuklu kalmalarının iyi birşey olmadığını, bunun tartışılması, yerli yerine oturtulması gereken başka bir mesele olduğunu kaydetti.



'Hükümet yargıya direktif veremez'

Tartışmaların çok sağlıklı bilgilere dayanmadan yapıldığını yineleyen ve biraz da “sanki hükümet (şunları gözaltına alın, şunları tutuklayın) gibi talimatlar veriyormuş havasında” konuların tartışıldığını anlatan Ergün, “Olandan bitenden bağımsız bir şekilde hükümetin yargıya direktif vermesi mümkün mü? Böyle birşey olabilir mi?” dedi.

Bu durumu “hükümeti eleştiren, muhalif yazılar yazan insanların tutuklanması” şeklinde yorumlamanın haksızlık olacağını ifade eden Bakan Ergün, “Biraz bekleyelim belki de gözaltına alınan kişiler yeterli delil olmadığı görülerek salıverileceklerdir veya bilgilerine başvurulup bırakılacaklardır. Bunları şu anda bilmiyoruz. O yüzden ben tartışmayı biraz yanlış bir mecrada yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.



'Üzülmüyor muyuz?'

Gazetecilerin birtakım suçlamalara maruz kalarak gözaltına alınmalarını, tutuklanmalarını kendilerinin de üzülerek seyrettiklerini belirten Ergün, hiç kimsenin gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, mahkemeye düşmesini istemeyeceğini söyledi. “Ama Türkiye'de bazı yanlış işler yapılıyorsa bu yanlış işlere göz mü yumulsun, bu işler devam mı etsin?” diyen Ergün, böyle olup olmadığının süreç içinde ortaya çıkacağını kaydetti.