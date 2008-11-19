Nihat dönüyor



İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen milli futbolcu Nihat Kahveci'nin tamamen iyileştiği ve haftasonu oynanacak Valladolid maçında kadroda yer alması beklendiği belirtildi.



İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in formasını giyen Türk futbolcu Nihat Kahveci, yaklaşık 1.5 ay süren sakatlığından sonra tamamen iyileşti.



La Liga'nın 5. haftasında Sporting de Gijon ile oynanan maçta sakatlanan Nihat, geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren antrenmanlara başlarken, özellikle takımla birlikte çalışmaya başlamaktan dolayı psikolojik olarak kendini iyi hissettiğini ifade etti.



Villarreal'in bugün "B" takımı ile oynadığı ve 3-2 kazandığı antrenman maçında 2 gol atan Nihat'ın, Joseba Llorente'nin sakatlığından dolayı gelecek cumartesi günü Valladolid ile oynanacak lig maçında kadroya alınması bekleniyor.



Öte yandan, La Liga'nın şu dönemde en sorunlu kulübü olarak gösterilen Real Madrid, sakatlanarak sezonu kapatan Hollandalı forvet oyuncusu Ruud Van Nistelrooy'un yerine ara transferde İnter'de forma şansı bulamayan Hernan Crespo'yu almaya çalışıyor.



33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun menajeri Madrid'e gelerek kulübün futbol direktörü Pedja Mijatoviç ile müzakerelere başladı. Basına sızan bilgilerde, Real Madrid'in sezon sonuna kadar Crespo'yu istediği, ancak Arjantinli futbolcunun 2010 Haziran ayına kadar sözleşme istediği iddia edildi

