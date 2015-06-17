Nihat Doğan’ın Özgecan tweeti, ‘sadece açıklama’ymış

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından attığı tweetden sonra hakkında suç duyurusunda bulunulan Nihat Doğan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcısı Ali Fuat Taşkın, şüphelinin sadece açıklama yaptığını, herhangi bir kişiye yönelik fiziki saldırısı olmadığını ifade etti. DHA’den Bahri Karataş’ın haberine göre; Doğan, ifadesinde "Attığım tweet'lerde özendirici sözler sarf etmedim. Bir daha Özgecan Aslan kardeşlerimizin katledilmemesi için elzem olan idam değil, 'rejimin değiştirilip, kısasa kısas hükmü getirilmelidir' diye yazdım. Özgecan'ın hunharca erkekler tarafından öldürülmesi beni çok etkiledi. Tepkilerimi bu şekilde dile getirmek istedim" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcısı Ali Fuat Taşkın tarafından ifadesi alınan Nihat Doğan, daha önceden televizyondan tanıdığı Ahu Sungur'un attığı tweete cevap verdiğini söyledi.

Avukat Eren İlhan Güney, Şehrazat Mercan ve Gözde Uzsoy, takipsizlik kararına itiraz ettiklerini belirtti.

Savcı Taşkın, soruşturma sonunda, TCK'nın 'hürriyete karşı suçlar' başlıklı bölümünde yer alan 216. maddede tarifi yapılan 'ayrımcılıkta' kişiler arasında ayırım yapılarak ve fiilen hizmetten yararlanmanın engellenmesinin söz konusu olduğunu, şüphelinin sadece açıklama yaptığını, herhangi bir kişiye yönelik fiziki saldırısı olmadığını, kamu güvenliğini bozan herhangi bir somut olgunun olmadığını, toplum kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan herhangi bir somut olgunun da meydana gelmediğini, dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun oluşmadığını, bu nedenle tüm şikayetçilerin verdikleri şikayet dilekçesinin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini belirtti.

Avukatlar Eren İlhan Güney, Şehrazat Mercan ve Gözde Uzsoy, şarkıcı Nihat Doğan'ın 14 Şubat 2015'te Ahu Sungur ile Twitter üzerinde yaptığı tartışma neticesinde attığı "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" tweeti ile ilgili olarak 16 Şubat 2015'te, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

Doğan'ın tanınan, bilinen ve bazı kesimlerce sevilen, topluma mal olmuş bir kişi olduğunu, Twitter'da 464 bin takipçisinin bulunduğunu belirten avukatlar, Doğan’ın suç ve suçluyu övdüğü, tecavüz suçunu laiklik ilkesine bağladığı ve 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.