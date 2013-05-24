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Nihat Doğan: İsteyen zemzem isteyen içki içsin, bundan kime ne?

Nihat Doğan içki yasasına tepkisini Twitter hesabından dile getirdi

24 Mayıs 2013 20:34

Nihat Doğan, hükümetin alkol satışına ilişkin getirilen yasakların TBMM'de kabul edilmesine tepkisini Twitter hesabından dile getirdi.

Nihat Doğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajlar:

Bu milletin içkiyle ayranla zemzemle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Çocuk kandırmayın, bu milletin anayasayla ilgili sorunu derdi tasası vardır.

Ey Efendiler! Bu millet size yasakları kaldırın ötekileştirmeyi bitirin diye oy verdi, baskalarını ötekileştirici yasaklar koyun diye değil.

Yasaklara karşıyım. İsteyen Zemzem isteyen içki içsin. Bundan kime ne?

Yolsuzluk almış başını gitmiş. Belediye başkanlarının çoğu işi müteahhitliğe dökmüş. Bunların günahı içki yasağıyla kapanmaz. Yapıyorsan anayasa yapın.

Türbanlı kardeşlerimizin kamuda çalışmasının, 28 Şubat ve yas mağdurlarının önünü açın.Seçim barajını kaldırın, ırklarin inkarını bitirin.

Müslümansanız bütün inançlara saygı duyar Ankara'da Hristiyan vatandaşlarımızın ibadeti için yapmak istedikleri Kiliseye, arsa temin edersiniz.

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