Nihat Doğan teknik direktör mü oldu?

İstanbul 1. Amatör Lig ekibi Büyükderespor'a ligdeki ilk puanını kazandıran ünlü şarkıcı Nihat Doğan teknik direktör değil, yönetici olarak sahaya çıktı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre; Değişik icraatlarıyla zaman zaman Türkiye gündemine oturan şarkıcı Nihat Doğan son olarak adından bir de ‘teknik direktör’ olarak bahsettirdi. Doğan, geçen hafta sonu İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grup’ta yer alan Büyükderespor’un sahasında Söğütlüçeşmespor’la oynadığı maçta Sarıyer temsilcisini yönetti. Ligde ilk 6 maçında puanla tanışamayan Büyükderespor, Nihat Doğan yönetimindeki ilk maçında, son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle 1 puan almasını bildi.

Nasıl hoca olunur?

Twitter hesabında teknik direktörlük olayını doğrulayan Doğan, katıldığı bir programda yakın zamanda antrenör diploması almak istediğini söyledi. Bu nokta önemli zira Nihat Doğan resmi olarak Büyükderespor’un teknik direktörü değil. Antrenörü veya fizyoterapisti de değil. Doğan’ın nasıl Büyükderespor’un başında sahaya çıktığına gelince: Ünlü şarkıcı takımın başında yönetici kartıyla sahaya çıktı. TFF kurallarına göre sözleşmeli bir antrenöre sahip bir kulüpte, gerekirse bir yönetici, antrenör kulübede olmasa bile takımın başında yer alabilir, sahadaki ekibi yönetebilir (Antrenör konusunda katı kuralları olan Bölgesel Amatör Lig hariç).

Takımın hocası yok!

Lakin TFF’nin resmi kayıtlarına göre Büyükderespor’un 23 Ekim 2013 itibariyle bir teknik direktörü veya antrenörü yok. Büyükderespor bu konuda tek değil. Şu anda Türkiye’de antrenörü olmadan, bir yöneticinin idaresinde maça çıkan çok kulüp var. Bu bağlamda Türkiye, ‘70 milyon teknik direktörü olan ülke’ tanımını hak etmiş oluyor zira bir amatör kulübe yönetici olup TFF’den kart çıkaran biri takımın başında ‘teknik direktör’ olarak sahaya çıkabiliyor.

‘Yıldızlar topluluğu’

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) şu sıralar bu konuda çalışma içerisinde. Antrenörle sözleşme imzalamadan sırf yöneticiyle sahaya çıkan kulüplere yaptırım uygulanması konusunda TFF’ye başvuruda bulunulacak. Zira hiçbir lisanslı antrenörle sözleşme imzalamadan veya ‘diploma kiralayıp’ sadece yöneticilerle maçlara çıkan birçok kulüp mevcut.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve 1946’da kurulan Büyükderespor’un tek medyatik ismi Nihat Doğan değil. Uzun yıllar Galatasaray ve Kocaelispor’da forma giyen Evren Turhan iki sezondur takımın kaptanlığını yapmakta... Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Kayseri Erciyesspor’da nokta koyan Evren Turhan, “Büyükdere eşimin semti. Ben de buranın önde gelenlerini kıramayarak Büyükderespor’da oynamaya başladım” dedi. Fenerbahçe , Sarıyer, Diyarbakırspor gibi kulüplerde oynayan Burhan Saatçioğlu ve Sarıyer’in eski kaptanlarından Cem Koşanoğlu da kulübün diğer önemli isimleri. Buna karşın Büyükderespor 10 takımlı grupta dokuzuncu sırada.