Nihat Doğan Survivor'da!

T24 - Acun Ilıcalı’nın hem yapımcı hem sunucu olarak imza attığı “Survivor” yeni bölümünde şöhretlerle halkı karşı karşıya getiriyor. Issız adada halktan 7 kişiye karşı mücadele verecek 7 ünlü sonunda belirlendi: Özge Ulusoy, Nihat Doğan, Ebru Destan, Derya Büyükuncu, Zeynep Tunuslu, Asena ve Pascal Nouma...





Yarışma nisanda başlıyor

Ünlüler kadrosu, önümüzdeki ay rakip takımla birlikte yarışmanın yapılacağı Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı ıssız adaya doğru yola çıkacak. Finalistler, iki ay sürecek yarışmada büyük ikramiyeyi kazanmak uğruna hem zorlu doğa koşulları hem de birbirleriyle mücadele edecek.





