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Nihat Doğan, Özgecan'ın ailesini ziyaret etti

Mehmet Aslan: Özgecan'lar için melekler için bu vatandaki herkes barış ve sevgi içinde yaşamayı başarırsa o zaman kazanacağız

29 Mart 2016 16:11

Mersin'de evine gitmek için bindiği minibüste katledilen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından attığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” tweetle büyük tepki gören Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Özgecan'ın ailesine ziyaret etti. 

Hürriyet'in haberine göre, Nihat Doğan'la birlikte kameraların karşısına geçen Özgecan'ın babası Mehmet Aslan şunları söyledi; "Şu anda artık Nihat Bey'in annesi de benim annem, Nihat Bey de benim kardeşim. Bundan sonra Özgecan'lar için melekler için bu vatandaki herkes barış ve sevgi içinde yaşamayı başarırsa o zaman kazanacağız."

 

Yanlış anlaşıldım

 

Olanlar karşısında çok üzgün olduğu dikkatlerden kaçmayan Nihat Doğan "Ben sadece kendilerini dolaylı dahi olsa üzdüysem özür dilerim. Ben buraya gelip kendilerinin elini öpmek, kendileriyle helalleşmek istedim. Allah razı olsun. Ben buradan şunu söyleyeyim başta 'Özgecanlar Derneği’ olmak üzere elimden maddi-manevi ne geliyorsa bir nefer gibi çalışacağıma namus ve şerefim üzerine yemin ederim." açıklamasını yaptı.

Nihat Doğan'la birlikte Özgecan'ın ailesinin yanına giden annesi de "Allah razı olsun kapılarını bize açtılar. Allah herkesten razı olsun onların evladı benim evladım. Benim içim yanıyor." dedi.

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