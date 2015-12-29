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Spor

Nihat Doğan, Galatasaray'a açtığı davayı kazandı

Nihat Doğan, Özgecan cinayeti sonrası attığı tweetten dolayı Galatasaray kongre üyeliğinden ihraç edilmişti

29 Aralık 2015 21:30

Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilen Nihat Doğan, Sarı-kırmızılı kulübe açtığı davada haklı bulundu.

Şarkıcı Nihat Doğan, Özgecan cinayeti sonrası attığı mesajlarla büyük tepki toplamış ve Galatasaray Kulübü tarafından kongre üyeliğinden ihraç edilmişti.

 

Mahkeme "Nihat Doğan haklı" dedi

 

Aidatlarını zamanında ödediğini belirterek sarı-kırmızılu kulübe dava açan Nihat Doğan amacına ulaştı. Sarı-kırmızılı kulübü haksız bulan mahkeme Nihat Doğan'ın Galatasaray Kulübü'ndeki kongre üyeliğinin devam ettiğini açıkladı.

 

Doğan ne demişti?

 

Nihat Doğan, “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” diye tweet atmıştı. Bu mesaj Galatasaray tüzüğüne ve ilkelerine aykırı bulundu.

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