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Nihat Doğan: Bunlar insansa biz neyiz?

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyette yeralan Nihat Doğan, Somali'de tanık olduğu görüntüler

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyette yeralan Nihat Doğan, Somali'de tanık olduğu görüntüler karşısında, "Aynı dünyada yaşadığımız için insanlığımızdan utanıyoruz. Bizim ülkemizdekiler insansa bunlar ne, bunlar insansa biz neyiz?" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ntvmsnbc'nin haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet açlıkla ölüm kalım mücadelesi verenlerin dertlerine ortak olmak için Somali'deydi. Erdoğan, Kızılay Kampı’nda kurulan çadırların içine girerek Somalilerle tek tek sohbet etti, sorunlarını dinledi. Emine Erdoğan ise Somalili kadınların ellerinden tutarak destek olmaya çalıştı. Erdoğan'ın kızı ve damadı Berat ve Esra Albayrak da Somalili çocukları kendi elleriyle besledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu da çocuklarla yakından ilgilendi.

Heyette bulunan sanatçılar arasında yer alan Ajda Pekkan ise çocuklara oyuncak dağıttı. Somalili kadınlarla birlikte şarkı söyledi. Kamplardaki manzara tüm heyeti etkiledi. Tanık olduğu manzaradan en çok etkilenenlerden birisi de Nihat Doğan’dı. Doğan, "Aynı dünyada yaşadığımız için insanlığımızdan utanıyoruz. Bizim ülkemizdekiler insansa bunlar ne, bunlar insansa biz neyiz?" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Başbakan Erdoğan, incelemelerin ardından bölgeye en kısa sürede bir sahra hastanesi kurulması ve mülteciler için su imkanı sağlanması talimatı verdi.


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