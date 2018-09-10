Nihat Doğan 2 kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Türkücü Nihat Doğan'ın, "11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymak" suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edildi.

Dün gözaltına alınan Doğan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kanal D’nin özel haberine göre, kızların ailesi, Nihat Doğan’ın çocukları davet ederek harçlık vermeye çalıştığını iddia etti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doğan'ın avukatı Abdürrahim Elitaş, “Bunlar aslı astarı olmayan iddialar” ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Özgecan Aslan tweeti tepki çekmişti

Nihat Doğan'ın, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın evine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilmesi üzerine paylaştığı mesaj tepki çekmişti. Doğan, “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” ifadelerini kullanmıştı.