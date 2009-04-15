Nihat Arsenal'e karşı



Şampiyonlar Ligi'nde son dört belli oluyor... Çeyrek final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal karşı karşıya geliyor.



Londra'da Emirates Stadium'da oynanacak ve Alman hakem Wolfang Stark'ın yöneteceği karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve Futbol Smart kanalından naklen yayınlanacak. Bu muhteşem mücadele, Star TV'de, Porto - Manchester United maçının ardından saat 23:50'de banttan ekranlarınıza gelecek. Sekizli finalin İspanya'da oynanan ilk ayağı 1-1 berabere sona ermişti.



SAKATLAR ORDUSU ARSENAL



Sezon başından bu yana bir türlü bitmeyen sakatlık sorunları, Villarreal maçı öncesinde de Arsene Wenger'in en büyük sorunları arasında yer alıyor. Tecrübeli Fransız savunmacı William Gallas'ın ardından takımın diğer defans oyuncuları Johan Djourou ve Gael Clichy de çeyrek final rövanşında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanında birinci kaleci Manuel Almunia da takımını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yokluğunda Abou Diaby ve Mickael Silvestre'nin forma giyecek duruma gelmesi ise Londra ekibini biraz olsun rahatlatıyor.





SENNA YOK



Milli oyuncu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal'da ise, orta sahanın dinamosu olan ve ilk maçta takımının tek golüne imza atan Brezilya asıllı İspanyol oyuncu Marcos Senna'nın yokluğu teknik direktör Manuel Pellegrini'nin canını sıkıyor. Senna'nın dışında Santi Cazorla'nın forma giyemeyecek olması bir diğer önemli eksik... Cani ve Mati Fernandez'in durumları ise şüpheli. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası henüz ilk 11'de yer bulamayan Nihat'ın bu maçta da yedek soyunması bekleniyor...



MUHTEMEL 11'LER



ARSENAL

Fabianski

Sagna

Silvestre

Toure

Gibbs

Denilson

Song

Fabregas

Walcott

Adebayor

Van Persie



VİLLARREAL

Lopez

Ange

Fuentes

Godin

Capdevila

Cani

Eguren

Bruno

Ibagaza

Rossi

Llorente





