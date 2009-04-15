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Spor

Nihat Arsenal'e karşı

Şampiyonlar Ligi'nde son dört belli oluyor... Çeyrek final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal karşı karşıya geliyor.

15 Nisan 2009 03:00


Şampiyonlar Ligi'nde son dört belli oluyor... Çeyrek final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal karşı karşıya geliyor.

Londra'da Emirates Stadium'da oynanacak ve Alman hakem Wolfang Stark'ın yöneteceği karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve Futbol Smart kanalından naklen yayınlanacak. Bu muhteşem mücadele, Star TV'de, Porto - Manchester United maçının ardından saat 23:50'de banttan ekranlarınıza gelecek. Sekizli finalin İspanya'da oynanan ilk ayağı 1-1 berabere sona ermişti.

SAKATLAR ORDUSU ARSENAL

Sezon başından bu yana bir türlü bitmeyen sakatlık sorunları, Villarreal maçı öncesinde de Arsene Wenger'in en büyük sorunları arasında yer alıyor. Tecrübeli Fransız savunmacı William Gallas'ın ardından takımın diğer defans oyuncuları Johan Djourou ve Gael Clichy de çeyrek final rövanşında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanında birinci kaleci Manuel Almunia da takımını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yokluğunda Abou Diaby ve Mickael Silvestre'nin forma giyecek duruma gelmesi ise Londra ekibini biraz olsun rahatlatıyor.


SENNA YOK

Milli oyuncu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal'da ise, orta sahanın dinamosu olan ve ilk maçta takımının tek golüne imza atan Brezilya asıllı İspanyol oyuncu Marcos Senna'nın yokluğu teknik direktör Manuel Pellegrini'nin canını sıkıyor. Senna'nın dışında Santi Cazorla'nın forma giyemeyecek olması bir diğer önemli eksik... Cani ve Mati Fernandez'in durumları ise şüpheli. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası henüz ilk 11'de yer bulamayan Nihat'ın bu maçta da yedek soyunması bekleniyor...

MUHTEMEL 11'LER

ARSENAL
Fabianski
Sagna
Silvestre
Toure
Gibbs
Denilson
Song
Fabregas
Walcott
Adebayor
Van Persie

VİLLARREAL
Lopez
Ange
Fuentes
Godin
Capdevila
Cani
Eguren
Bruno
Ibagaza
Rossi
Llorente


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