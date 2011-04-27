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Spor

NİHAT: ALINACAK KARARA SAYGILIYIM İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 00:05

-NİHAT: ALINACAK KARARA SAYGILIYIM İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Nihat Kahveci, Konyaspor maçı sonrası yaşanan olayla ilgili olarak, Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun alacağı karara saygı duyacağını söyledi. Nihat, öncelikle dün yaşanan olayın kendisine yakışmadığını belirterek, ''Aile terbiyem ve futbolculuk kimliğim böyle bir olayı yaşamama müsaade etmez. Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören, yöneticilerimiz Serdal Adalı, Cengiz Zülfikaroğlu ve yönetim kurulu üyelerinden, bunun yanı sıra, üzdüğüm Beşiktaş camiasından ve spor kamuoyundan özür dilerim'' dedi. 2 yıldır Beşiktaş'ta futbol oynadığını ve beklentilerin karşılığını veremediğinin farkında olduğunu vurgulayan Nihat, şunları kaydetti: ''Bu birikimden dolayı dün akşam hiç de hoş olmayan bir patlama yaşadım. Öncelikle şunu belirtmek isterim; Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ı çok seviyorum. 2 yıl daha kontratım olmasına rağmen ve maalesef bu yaşanan olaylardan ve yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerinden gerekli yardım ve anlayışlarını bekliyorum. Benimle ilgili alınacak karara saygı duyuyorum.''

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