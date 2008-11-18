Nihat 85., Aragones 4.



İnternette dünyanın en çok ünlünen isimlerini kategorilerle veren lalistawip.com adlı sitenin sporcular için yayımladığı 100 kişilik listede tek Türk sporcu milli takımda ve İspanya'nın Villarreal takımında oynayan Nihat Kahveci oldu.



Nihat, dünyadaki tüm sporcular arasında "en vip'lerde" 85. sırada yer aldı.



Listede en ilgi çeken isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin İspanyol teknik direktörü Luis Aragones oldu. David Beckham, Cristiano Ronaldo ve Rafael Nadal'ın ilk 3'ü oluşturduğu listede 4. sırada olan Aragones, son dönemlerde ismi oldukça gündemde olan Arjantin'in yeni teknik direktörü Diego Armando Maradona'yı (5.) bile geçmeyi başardı.



İlk 100'ün olduğu listede Fenerbahçe'de Aragones dışında, futbolculardan Daniel Güiza 16., Roberto Carlos ise 70. sırada gösterildi.







