Nihal Olçok'tan Burhan Kuzu'ya: Milat sizin için 15 Temmuz da gariban için neden 17-25 Aralık?

15 Temmuz darbe girişiminde AKP kampanya danışmanı eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Nihal Olçok, eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Olçok, Kuzu'ya 'FETÖ' milatının neden 15 Temmuz olduğunu sordu.

Kuzu'nun "Abant Platformu'nun elbetteki müdavimiydim.Tüm toplantılarına katıldım.Harun Tokak'la da derin dostluğumuz vardı.Bunlara bir hizmet hareketi olarak katıldım. Ama 15 Temmuz'da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Darbecilerin yanında nasıl durabilirim?" paylaşımını alıntılayan Olçok, "Peki neden milat sizin için 15 Temmuz da gariban için 17-25 Aralık sayın Burhan Kuzu? Ayrıca Bank Asya’ya para yatıran suçlu ama Bank Asya’yı kuran ve yönetenler suçsuz. Hatta görevleri yükseltiliyor ? Sizin adalet size, bizim adalet bize mi ?" tepkisini gösterdi.