15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok "FETÖ’nün şu anda zirveyi yaşadığını düşünüyorum" dedi. Olçok, "FETÖ ile yeterince mücadele edilmiyor. Benimle mücadele ediliyor." diye konuştu.

Olçok, Olay TV'de İpek Özbey’in sorularını yanıtladı. Olçok, "FETÖ’nün şu anda zirveyi yaşadığını düşünüyorum. Ayaklarının altında dolaşan insanlar artık hapishanelerde. Kurmaylar ortalarda." değerlendirmesini yaptı.

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FETÖ borsasının varlığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Olçok, "Para ile dönüyor. Hâkimler avukatlar aracılığı ile tahliye süreçlerini raporları düzenliyor. Çok netim. Fettah Tamince ile sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının aynı kişi olmasının izahını bana kimse yapamaz. Eski hukukçu olan belediye başkanlarının FETÖ davalarını gütmesini de kimse bana izah edemez. Siyasiler bize açıklamaya borçlu. 15 Temmuz faili meçhuldur. Abdullah, Erol Olçok faili meçhul. 15 Temmuz’da ölenler faili meçhuldür. FETÖ’yü kim tarif edecek bize? FETÖ bir zihniyettir, karakter yapılanmasıdır. Toplum mühendisliğinin içindeyiz. Çok ciddi bir rejim değişikliği yaşayabilir Türkiye." ifadesini kullandı.

"FETÖ ile yeterince mücadele edilmiyor, benimle mücadele ediliyor"

Olçok, "FETÖ'nün bugün nerde nasıl var olduğunu hâlâ bilinmediğini düşünüyorum. FETÖ ile yeterince mücadele edilmiyor. Benimle mücadele ediliyor. Bu işle ilgili kim biraz konuşursa onunla mücadele ediliyor" açıklamasını yaptı.