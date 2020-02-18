Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi, 17/25 bitti" dedi

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu ve eşini kaybeden Nihal Olçok, 17-25 yolsuzluk iddialarına adı karışan dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın kendi ailesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Sakal geldi, 17/25 bitti" diye yazdı.

Twitter hesabından paylaşım yapan ve Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nin kurucularından Nihal Olçok "Sakal geldi 17-25 BİTTİ. Hanımefendi tesettüre girerse bakanlık bile geri gelebilir. Peki ne oldu 17-25 ‘te? Mayıs 22'de @Ahmet_Davutoglu ’u neye HAYIR dedi de istifa ettirdiniz. FETÖ’yü bana ve 251 aileye ve gariban Türk milletine fatura ettiniz?EL CEVAP..." ifadesini kullandı. Olçok, tweet'inde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zafer Çağlayan'ı da etiketledi.

Ne olmuştu?

AKP ile Gülen yapılanması arasındaki kırılma noktası olarak kabul edilen 17/25 Aralık yolsuzluk iddialarına adı karışan eski bakanlar Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış hakkındaki Meclis'teki oylamada Yüce Divan kararı çıkmamıştı.