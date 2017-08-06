Nihal Bengisu Karaca'dan Prof. Karaman'ın 'Başörtülü sigara' yazısına tepki: Cennette bile karşılaşmayalım!

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Sigara içen başörtülüler sanki 'Bakmayın, sizle paylaşacağım daha çok şeyim var' diyor!" diyen ilahiyat profesörü Hayrettin Karaman'a tepki gösterdi. Yazısında Hayrettin Karaman'dan "malum şahıs" olarak bahseden Karaca, "Paylaşacağım çok şey var” ifadesinin her tarafa çekilir, omurgasız tınısı fazlasıyla endişe verici. Onca dini ilim tahsil et, profesör ol, sonra git Demet Akalın şarkılarının söz yazarlığına soyun. Allah daha büyük keder vermesin" dedi. Karaca, "Mümkünse cenette bile karşılaşmayalım" başlıklı yazısında, "Hocanın 'sırf sağlık' için o aletlere binip 'orasını burasını' belli eden hareketler yapmayı kabul edilebilir bulan başörtülü kadınlara da diyecek çok sözü olduğuna hiç kuşku yok" ifadelerine yer verdi.

Karaman, 3 Ağustos Perşembe günü yayımlanan yazısında sigara içmenin 'caiz' olmadığını söyleyerek "Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: 'Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var" demişti. Prof. Karaman, bugünkü (6 Ağustos 2017) yazısında sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek "üzülenlerden helallik istediğini" söylemiş ve "Dil ve mantık bu cümlenin öyle bir manaya çekilmesine engel olduğu halde niçin yazının bütünü bırakılıyor da kast etmediğim bir mana ele alınarak gürültü koparılıyor! Acaba maksat da bu mu; yani yazının asıl amacını gölgelemek mi?" demişti.

Prof. Karaman: Sigara içen başörtülüler sanki "Bakmayın, sizle paylaşacağım daha çok şeyim var" diyor!

Nihal Bengisu Karaca'nın Habertürk'te yayımlanan yazısı şöyle:

İslamcı-dindar-geleneksel ya da muhafazakâr erkekler arasında, dindar kadınlara cephe almazlarsa yaptıkları ibadetin kabul edilmeyeceğini düşünen gruplar var. Onlara göre bir kadın, eğer dindar ise çalışmamalı. Çalışan kadın beşeri ve içtimai çöküşün tetikleyicisi olduğunu bilmeli. Bilmiyorsa bildirilmeli.

Onlara göre kadının bekâr gezmesi sorun. Ama evliyse ve eşine itaat etmiyorsa daha büyük sorun! Onlara göre kadından yönetici olamaz, yöneticisi kadın olan milletler iflah olmaz.

Bırakın yönetici olmayı, onlara göre, kadınların hak araması da büyük bir sorun. Hatta birine göre şöyle: “Kadınlar ümmetin en büyük sorunu.” Çünkü “Erkekler kadınlara zulmetmekle itham edildikçe ümmet ayağa kalkamaz.”

Kirli zihinlerini “verili bir durum” olarak kabullenip değiştirmeye tenezzül etmiyorlar. Konformist hayat tarzlarından vazgeçmeye hiç niyetleri yok. Devlet gücüne yapışık, rant ekonomisine bitişik hayatlara alışmış durumdalar. Kendilerini iyi hissetmek için kaçınılmaz biçimde ast-üst ilişkilerine, ezmeye ve tahakküm etmeye mecbur hissediyorlar. Bu halleriyle yeni nesle umdukları kadar nüfuz edemedikleri için yapabildikleri tek sporu yapıyorlar: “Günah keçisi arama turnuvası.”

Turnuvanın son şampiyonu, “Başörtüleriyle sigara içen kadınlar” yazısının müellifi oldu. Malum şahıs, kendisini âlim kabul eden, onu “diğerlerinden” ayıran on binlerce kadına ihanet ettiği yazısında şunları söyledi: “Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaya kapılıyorum: Sanki farklı olana şunu diyor: Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var.”

“Paylaşacağım çok şey var” ifadesinin her tarafa çekilir, omurgasız tınısı fazlasıyla endişe verici. Onca dini ilim tahsil et, profesör ol, sonra git Demet Akalın şarkılarının söz yazarlığına soyun. Allah daha büyük keder vermesin.

Sigara sağlığa zararlı anladık

Bu durum kadını ve erkeğiyle insanların “göstermek” için giyinir olduğu bir çağda “örtünme” gibi zor bir sorumluluğu yüklenip götürmeye çalışan kadınlara iftira atmanızı gerektirir mi? Daha yakın tarihe kadar rejimin baskısı altında yaşayıp en temel haklarından mahrum kalmış olan asabı bozuk kadınlara, “Bak bak, sinyal yapıyor” terbiyesizliğiyle muamele etmeyi gerektirir mi?

Mesele sağlık ise “Sigara içmek, Allah’ın kullarına verdiği ‘beden’ emanetini iyi kullanmamaktır” dersiniz. Ama orada bile emanete hıyaneti sigaraya indirgerseniz size gülerler. Beyaz un, beyaz şeker, baklava, mısır şurubu içeren bütün hazır gıdalar, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler ve dahi hava kirliliği de sağlığı olumsuz etkiler.

Ama konu sağlık olsaydı, sigara içen başörtülü kadınları rencide edenin spor yapan başörtülü kadınları teşvik etmesi gerekirdi. Ama ne gezer? Zira bu bakış açısının spor salonuna gitmeye bütçesi elvermediği için belediyelerin parklara kurduğu kondisyon aletlerini kullanan kadınlardan da rahatsız olduğuna eminim.

Hocanın “sırf sağlık” için o aletlere binip “orasını burasını” belli eden hareketler yapmayı kabul edilebilir bulan başörtülü kadınlara da diyecek çok sözü olduğuna hiç kuşku yok. Dahası bugün sigara içen kadına hallenen tuhaf iç dünyası yarın dışarıda göstere göstere gazoz içen kadına sarmaz mı zannediyoruz?

“Ben başını örten ama göstere göstere gazoz içen kadınları görünce şöyle bir intibaya kapılıyorum. Sanki ‘Nuri Alço’lara şunu diyor: Benden ümidinizi kesmeyin” yazısı çok mu sürpriz olur?

Garip olan, bir taraftan bu söylemleri kullananların diğer taraftan muhafazakâr ve dindar gençler arasındaki “deizm” artışından şikâyet etmeleri. Allah iyiliğinizi versin. Aşağıda IŞİD, yukarıda FETÖ varken; sizin gibi muteber bilinen kanaat önderleri de sürekli suizan, kadın düşmanlığı ve eşitsizlik üretirken, sahiden, başka ne olmasını bekliyordunuz?

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