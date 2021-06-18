HaberTürk yazarı Karaca: Umarım bu cinayet, planlanmış bir provokasyon zincirinin ilk halkası değildir

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Onur Gencer adlı birinin HDP'nin İzmir binasına girerek parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Umarım bu cinayet terör örgütü PKK’ya ‘gel gel’ yapmak suretiyle şehirleri kasıp kavuracak yeni bir saldırı dalgası oluşturup, yeni bir OHAL ilanı dahil sert ve otoriter kontrol ve denetim yöntemlerinin yürürlüğe girmesini sağlamak için planlanmış bir provokasyon zincirinin ilk halkası değildir" düşüncesini dile getirdi.

Karaca, "Umarım sadece cani ruhlu bir adamın işlediği siyasi nefret cinayetidir. 'Ne yani siyasi nefret cinayeti daha mı iyi?' diye soracaksınız. Hayır, bir sivil bu kadar kirlenebiliyorsa onun gibi başka siviller de vardır düşüncesi elbette bizi karanlık bir ümitsizliğe sürükleme potansiyeli taşır. Kötüdür. Ancak siyasi nefret siyasetin imkanları çalıştırılarak baş edilebilir hale gelebilecek bir şey" dedi.

Karaca, şöyle devam etti:

"Siyasetçiler dillerini düzeltir, her gün bir partiyi kapatmakla tehdit etmez, her gün o partiye oy verenleri dahi töhmet altında bırakacak kadar aşırı ifadeler kullanmaz, bağırmak ve nara atıp nutuk irâd etmek için harcadıkları enerjiyi çatışma çözümü çalışmak için kullanırlarsa, toplumsal dizilimin en alt katında duran algısı kıt, idraki dar adamlar da durumdan vazife çıkarmaya yeltenmez.

Ama bu iş, muktedirin gövdesiyle iç içe ya da bitişik duran ve ondan iktidar devşiren yapıların kendilerini sallantıda hissetmelerinden kaynaklanan tedirginlikle ve aynı zamanda daha hiç savcı yüzü görmemiş olmaktan aldıkları cesaretle tezgahladıkları bir sürecin ilk adımı ise, işte onunla baş etmek çok zor."

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