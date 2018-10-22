Nihal Bengisu Karaca: Türkiye, Suudi Arabistan'ı burnundan yakaladı, nazik nazik sürttü

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıkladı. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Suudi Arabistan’ın açıklamaları Halloween şakalar geçidi adeta" diyerek, "Türkiye, Suudi Arabistan’ı burnundan yakaladı ve ilginç denebilecek incelikle, hiç bağırıp çağırmadan, nazik nazik sürttü. Suud rejimini karşısına almadan, kendi ülkelerinde yaptıkları zulümler dağları aşmış Rusya ve İran gibi ülkeleri fazla sevindirmeden, uluslararası sözleşmelere uygun ilerleyerek hareket etti. Türkiye cinayetin örtbas edilmesine izin vermedi ve konunun uluslararası kamuoyunun gündemi haline gelmesini sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Ortada sorumluluğu kabullenme niyeti yok"

Suudi Arabistan’ın açıklamalarını, 'Halloween şakalar geçidi'ne benzeten Karaca, "Eğer planlanmamış bir arbedeyse, Konsoloslukta bulunmayan Asiri ve Kahtani'yi neden görevden aldınız?" sorusunu yöneltti. Nihal Bengisu Karaca, "Ortada gerçek bir özeleştiri ve sorumluluğu kabullenme niyeti yok. Bilakis %99 olasılıkla Muhammed Bin Selman’ın emriyle işlenmiş cinayetin fazla gürültülü olmasından duyulan rahatsızlığı, şimdi soruşturma altında olan 18 kişiye fatura ederek 'daha sessiz çalışabilen, üzeri örtülebilen suikast metotları geliştirme' hedefi var. Hatta daha mümkün olanı, BAE’nin Muhammed Bin Zayed’in devreye girerek 'Bak ben olmadan her şeyi elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz' demesi ve durumu kendi lehine çevirmek için kullanmasıdır " diye yazdı.

"Türkiye ABD'nin baskı yapmasını sağladı"

Karaca, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin Suudi Arabistan’ı burnundan yakalayarak, hiç bağırıp çağırmadan, nazik nazik sürttüğünü, Suud rejimini karşısına almadan, Rusya ve İran gibi ülkeleri sevindirmeden, uluslararası sözleşmelere uygun hareket ettiğini savundu.

Yazar, Türkiye'nin cinayetin örtbas edilmesine izin vermediğini, konunun uluslararası kamuoyunun gündemi haline gelmesini sağladığını öte yandan, Mesleki dayanışma nosyonu gelişmiş uluslararası medya kuruluşlarıyla bilgi paylaştığını kaydetti.

Nihal Bengisu Karaca, "Mr. Bon Saw’: Yaptı, çünkü yapabiliyor" başlığıyla (22 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz