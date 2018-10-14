Nihal Bengisu Karaca: Trump için bile ilginç bir manzara

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıp yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, mahkemenin hakkındaki ev hapsi ve yurt dışı yasaklarını da kaldırdığı Brunson'ın serbest bırakılmasını yorumladı. Yazar, kararın ardından AKP tabanının şaşkın olduğunu, çoğunluğun kararı ABD-Türkiye ilişkilerini düzeltme girişimi, hatta ABD’ye verilmiş bir taviz olarak değerlendirdiğini kaydetti. Öte yandan kararın dışarda da, ABD Başkanı Donald Trump için bile ilginç, değerlendirilmesi gereken bir manzaraya işaret ettiğini belirtti.

"ABD'nin tehditleri tahliyeyi geciktirdi"

Karaca, "İşin gerçeği ABD’nin tehditleri olmasaydı Rahip Brunson’un salıverilme yolunda olduğuydu" diyerek, Brunson'ın ABD'nin tehditleri nedeniyle serbest bırakılmadığını aksine tehditlerin tahliyeyi geciktirdiğini ileri sürdü.

"Brunson’un verilmesine itiraz edenler..."

Öte yandan AK Parti ve MHP tabanında 'Brunson’u salıvermek vatana ihanettir' noktasına getirilenlerin, şimdi , 'Brunson’un verilmesine itiraz edenler vatan hainidir' argümanıyla uğraşmak zorunda kalabiceklerini işaret etti. Yurtiçi adalet ve tutarlılık arayışına dikkati çeken yazar, kararın Türkiye karşıtlığı yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan belli bazı Washington odakları ve Trump’ın düzeyi için bile, ilginç, değerlendirilmesi gereken bir manzara olduğunu kaydetti.

Nihal Bengisu Karaca'nın "Türkiye’nin yerine Suud’u koymaya kalkan Washington hepsini izliyor mu?" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz