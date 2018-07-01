Nihal Bengisu Karaca: Erdoğan'ın hikâyesinde ideal bir peri masalında olması gereken her şey var

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hikâyesinde deal bir peri masalında olması gereken her şeyin olduğunu muhalefetin ise o hikâyeyi hâlâ yazamadığını söyledi. Karaca "Türkiye’nin tercihlerini 16 yıldır belirleyebilecek kadar güçlü bir hikâyenin içindeyseniz ve hikâyenin 'kötü adam'ı rolündeyseniz, beklenmedik bir çıkış yapıp şaşırtmak ve o şaşırmayı içinde kıymık olmayan bir samimiyetle inandırıcı bir finale taşımak zorundasınız" ifadesini kullandı.

Karaca'nın "Zaferi taşımak ve mağduriyetle başa çıkmak" başlığıyla (1 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oylarını koruyarak hatta artırarak yeniden seçilmesinin, 16 yıl süren başarısının pek çok nedeni var. Ancak bu nedeni en az anlamış olanlar herhalde “AK Parti bir orta sınıf yarattı; o kitle aldığı ihaleler burnundan fitil fitil gelmesin diye gidip yine Erdoğan’a oy verdi” diyenler.

Göremedikleri şey Türkiye’deki seçmen sayısının yarısından fazlasına ihale verebilmenin fiziken imkânsız olduğu. Milyonlarca insanın 16 yılın sonunda birçok soruna rağmen hâlâ oy vermesinin en temel nedeni, kazandıkları özgürlükleri bırakmamakla ilgili bir kararlık.

Erdoğan’ın kimliğini sahiplenme şekli, millete üzerindeki baskılara nasıl cevap vereceği konusunda ilham verdi; kendisiyle aynı sosyolojiye mensup olan ama sistemin baskıları nedeniyle ikiyüzlülüğe zorlanan muhafazakârları özgürleştirdi. Bir minnet duyma saiki varsa, o da budur.

Öte yandan sosyal medya fenomenliğinden ilişki yazarlığına terfi eden bir yazarın seçime 3 gün kala kendisini “tutamayıp” söylediği şeyler nezdinde diyebiliriz ki, insanlar Erdoğan muarızlarının Erdoğan’a oy veren milyonları “ayakkabı kokusu”na indirgediğini biliyor.

Ve bilinir ki, ayakkabı kokusuyla uzlaşılmaz, ayakkabı kokusuyla yüzleşilmez, ayakkabı kokusu olsa olsa defedilir. Bu yüzden varlıkları nihayet meşruiyet kazanmış muhafazakâr milyonlar defedilmeme ihtiyacının teminatını Erdoğan’la devam etmekte görüyor.

Onlarla seçim kazanılamaz

Öte yandan mesele sadece muhafazakârları ilgilendirmiyor. Asıl soru şu: “Erdoğan’a oy verenler”dediğimiz kitlenin terkibi 16 yıl içinde defalarca değişti. An itibarıyla memleketin % 70’i çeşitli zamanlarda çeşitli nedenlerle Erdoğan’a oy vermiş bulunuyor. Hangisini defedeceksiniz?

Erdoğan baskıları ve sıkıntıları koza haline getirip içine kazanmak için değil, sıçrama tahtasına dönüştürüp başarı haline getirdiği için de böylesine önemli bir aktör oldu. Erdoğan’ın hikâyesinde ideal bir peri masalında olması gereken her şey var. Muhalefet ise hâlâ o hikâyeyi yazamadı. Çünkü Türkiye’nin tercihlerini 16 yıldır belirleyebilecek kadar güçlü bir hikâyenin içindeyseniz ve hikâyenin “kötü adam”ı rolündeyseniz, beklenmedik bir çıkış yapıp şaşırtmak ve o şaşırmayı içinde kıymık olmayan bir samimiyetle inandırıcı bir finale taşımak zorundasınız.