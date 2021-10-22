Nihal Bengisu Karaca'dan AKP'li Metiner'e: Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti, teröristliği hayırlı olsun!

HaberTürk gazetesi yazar Nihal Bengisu Karaca, AKP'li Mehmet Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerine ilişkin, "Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti, teröristliği hayırlı olsun" dedi.

Twitter hesabından Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AKP'nin oy oranları düşünce 'demokrat' postuna büründüğünü söyledi.

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Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce 'terörist' ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı:

"Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen 'demokrat' postuna bürünmeyi denemiş. Oysa 6 ay önce aynı şeyi söylediğim için bana terörist demişti. O halde, teröristliği hayırlı olsun"