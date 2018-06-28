Nihal Bengisu Karaca: Bahçeli'nin teşekkür ederek hedef gösterme eylemini hak etmedik

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teşekkür ederek gazetelerde yayımladığı isim listesine tepki gösterdi. Karaca, "Bahçeli'nin teşekkür ederek hedef gösterme eylemini hak etmedik" dedi.

Karaca'nın "Milliyetçilik artmasın da ne olsun?" başlığıyla yayımlanan (28 Haziran 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anlayacağınız, Neden güllerin yanında diken var?” diye mutsuz olacağımıza, “Dikenlerin arasında gül var, ne güzel” diye şükretmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Ben öyle yapmayı deniyorum.

Misal, Devlet Bahçeli’nin benim ismime de yer verdiği fişleme ve müfterilikle itham etme listesi.

Her zaman devletin bekası fikrinin yanında olmuş, dahası, herkes Bahçeli’nin Erdoğan’ı desteklemesinin MHP’yi eriteceğini iddia ederken “Bahçeli uzun vadede kârlı çıkacak, MHP şu an anketlerde erimiş gibi görünebilir ama Bahçeli gücünü giderek pekiştiriyor” demiş biri olarak neden Bahçeli’ye iftira atanlar listesinde yer aldım, bilmiyorum. Herhalde genel af önerisini eleştirdiğim için. Sebep ne olursa olsun bu tuhaf “teşekkür ederek hedef gösterme” eylemini hak etmedik.

Ama diyorum ya, “Niye dikenler var?” diye ah edeceğimize “Dikenler arasında gül var” diye sevinmemiz gereken bir evredeyiz. O yüzden üzülmek yerine “Çok şükür, kimse bu hedef göstermeyi emir telakki edip bizi vurmaya gelmedi. İnsanımız yine de iyi” demeyi tercih ediyorum.