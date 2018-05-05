Nihal Bengisu Karaca: 24 Haziran'da sandıktan Cumhurbaşkanı olarak çıkacak kişi yüzde 85 Erdoğan

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Sandıktan Cumhurbaşkanı olarak çıkacak kişi % 85 Erdoğan" iddiasını ileri sürdü.

"Seçimin muzafferi şimdiden belli" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2018) yazısında seçimin ikinci tura kalmayacağını, Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyleyen Karaca, şunları kaydetti:

"Şimdi ilk tura her parti kendi adayıyla gittiğine göre Cumhur İttifakı büyük olasılıkla ilk turda başarılı olacak. Diyelim ki olmadı, ikinci tura kalındı. CHP’nin muhayyel adayı zikredildiği kadar “üstün” nitelikleri haiz ise Erdoğan’dan sonraki ikinci aday Akşener’in beklediği gibi kendisi değil, CHP’nin adayı olur. Sonuçta CHP’nin adayı olduğu için, aklı AK Parti politikalarına yatmayan kişiler aynı zamanda rövanşist bir iktidar dönüşümünde arada harcanmaktan da korktukları için CHP’li, CHP’den gelen bir adaya oy verme eğiliminde olmazlar. Zira CHP’de Gül ismine bu denli tepki verenlerin olması, CHP’de rövanşizm damarının hâlâ diri olduğu şeklinde okundu.

"Hüsnü Bozkurt’un referandum kampanyası sırasında sarf ettiği “Evetçileri denize dökme” teklifi de unutulmuş değildi.

"Seçimin sonucunu şimdiden ilan etme gafletine düçar olacak değilim ama görünen köy kılavuz istemiyor. Görünen köy, yani düz matematik ve sosyoloji okuması. 24 Haziran’da sandıktan Cumhurbaşkanı olarak çıkacak kişi % 85 Erdoğan.