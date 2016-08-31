Nigel de Jong İstanbul'da

Nigel de Jong, Galatasaray ile transfer için prensip anlaşmasına varmasının ardından İstanbul'a geldi. Hollandalı futbolcuyu Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

NTV'nin haberine göre, Sigthorsson’un ardından sarı kırmızılıların bir başka transferi Nigel De Jong gece geç saatlerde İstanbul'a ayak bastı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Hollandalı futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray ayrıca prensip anlaşmasına vardığı Denayer'i de İstanbul'a getiriyor. Belçikalı futbolcunun da De Jong gibi geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Nigel de Jong kimdir?

Surinam asıllı Hollandalı Nigel de Jong, ilk profesyonel sözleşmesini 2002 yılında altyapısında yetiştiği Ajax'a imza atarak yaptı.

2006-2009 yılları arasında Bundesliga ekibi forması giyen de Jong, daha sonra 12 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer oldu.

2012-13 sezonunda 13 milyon euro'ya İtalyan ekibi AC Milan'a imza atan Hollandalı yıldızı, son olarak 2016 yılının Şubat ayında ABD ekibi Los Angeles'a transfer olmuştu.

2004 yılından bu yana Hollanda Milli Takımı forması giyen Nigel de Jong, 81 milli maçta 1 gole imza attı.

30 Kasım 1984'te dünyaya gelen de Jong 31 yaşında. Orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan Hollandalı oyuncu, 1.74 boyunda.