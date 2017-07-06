Nigel De Jong, 'Gael Clichy'i gelmemesi yönünde uyardı' iddialarını yalanladı

Galatasaray’a geçen sezon gelen ve bu sezon teknik direktör Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyerek Slovakya kampına da alınmayan Nigel de Jong, "Gael Clichy'yi Galatasaray'a gelmemesi yönünde uyardığı" iddialarına cevap verdi. Medipol Başakşehir’in imza attırmaya yakın olduğu eski takım arkadaşı Gael Clichy’ye Galatasaray’ı kötülediği iddia edilen ve transfere engel olduğu öne sürülen Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından Clichy ile fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

De Jong'un açıklaması şöyle:

“Normalde anlamsız hikayelere tepki göstermem ama arkamdan yalanların yayılmasını daha fazla kabul edemeyeceğim. Kendisiyle tekrardan Galatasaray’da beraber oynamak çok isterdim. Kendisine kulübün ve taraftarların Türkiye’deki etkisini anlattım. Fikir danışılması onun verdiği karardan benim sorumlu olmam anlamına gelmez. Kendisi yetişkin bir insan ve kendi geleceği için karar alırken kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın ama benim adımı geçirmeden önce durumu doğru anlayın.”